In de tien minuten voor het optreden van OG3NE schakelden een miljoen mensen van het voetbal op RTL7 over naar NPO 1. Van hen kwamen er zo'n 600.000 van Ajax. Uiteindelijk zagen ruim 3,5 miljoen mensen hoe de drie zussen hun nummer zongen.

Veel kijkers misten wel het enige doelpunt van Ajax. Kasper Dolberg scoorde precies op het moment dat OG3NE in Kiev aan het optreden was. Volgens een grafiek van de NOS hebben 'slechts' 1,9 miljoen mensen live gezien hoe Dolberg de Amsterdammers in de 27e minuut live op voorsprong bracht.

Voor alle fans van het Eurovisie Songfestival is het moment bijna aangebroken: de 62ste editie van het evenement begint zaterdagavond om 21:00 uur.

Vorig jaar werd Douwe Bob elfde in de finale in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Oekraïne was de verrassende winnaar. Zangeres Jamala behaalde met 1944 de meeste punten. Het lied was politiek beladen: het gaat over de deportatie van Krim-Tataren door de Sovjet-Unie.