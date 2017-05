Kunstraad adviseert over drukte in Amsterdam

De Amsterdamse Kunstraad (AKr) wil dat de culturele sector in de toekomst vaker meedenkt over stedenbouwkundige kwesties. Volgens de raad hebben kunstenaars en vormgevers het verbeeldingsvermorgen om innovatieve ideeën te bedenken voor de stadsuitbreiding. Afgelopen woensdag presenteerde zij daarom het adviesrapport De stad is nooit af aan wethouder Kajsa Ollongren (Kunst en Cultuur, D66) waarin ze 21 aanbevelingen doen om de drukte in de stad te verminderen en meer leegte te creëren.

De belangrijkste aanbeveling is om de binnenstad open te breken. Felix Rottenberg, voorzitter van de AKr: „In Parijs en Londen heb je ook niet maar één binnenstadsdeel.” Dit openbreken moet gebeuren door het culturele aanbod op een doordachte manier te verspreiden. Zo is een van hun aanbevelingen om het theater de Meervaart opnieuw te bouwen ín de Sloterplas, zoiets als het door Rem Koolhaas ontworpen AT&T Performing Arts Centre in Dallas. Ook het Amsterdamse Bostheater moet volgens hen gerenoveerd worden tot een aantrekkelijke plek die meer bewoners en toeristen trekt. Daarnaast kan de Zuidas volgens hen relatief gemakkelijk worden opgefleurd met een internationale OBA die 24 uur per dag open is en met een Museum for Dutch Design. Rottenberg: „Het Stedelijk Museum heeft een geweldige designcollectie die hiervoor gebruikt kan worden. De Zuidas is bovendien gemakkelijk te bereiken vanaf Schiphol.”

Andere concrete aanbevelingen variëren van het ontwikkelen van een educatief centrum voor kinderen op het Marineterrein tot een vast percentage van de opbrengst van de toeristenbelasting gebruiken om de podiumkunsten te steunen en het Witte Fietsenplan uit de jaren zestig vertalen naar deze tijd. „Dit concept van de deelfiets is echt een goed plan”, zegt Rottenberg. „Als je overal een fiets kan meenemen en achterlaten, scheelt dat fietsen én auto’s in de stad.” Dat dit idee nooit is opgepakt, komt volgens hem omdat de kunstsector te weinig georganiseerd is.

Hun 21 aanbevelingen kwamen tot stand in gesprekken met kunstenaars, kunsthistorici, stedenbouwkundigen en directeuren van culturele instellingen. „Mensen in de culturele sector hebben een antenne voor creatieve oplossingen.” In hun advies hebben ze de toenemende drukte in de stad niet als probleem bekeken, maar als een „gigakans”.

Sommige aanbevelingen in het adviesrapport zijn hierdoor groots, en daardoor wat abstract. Zo stelt de raad onder meer voor de stad langzaam autovrij te maken, te investeren in de OV-verbindingen naar de stadsdelen en Airbnb te vervangen door FairBnB (een zelfde service bedacht door de Waag Society, waarbij de winst terugstroomt naar de buurt).

Wat voor concrete vervolgstappen moet de gemeente volgens de Kunstraad zetten bij dit soort kwesties? Rottenberg: „Wij stellen voor dat de gemeente bij elk vraagstuk kunstenaars en vormgevers inschakelt.” Daarnaast beveelt de Kunstraad aan dat een Stadsbouwmeester wordt aangesteld die de komende zeven jaar over een eigen budget en organisatie beschikt. Hij kan erop toezien dat in stedenbouwkundige plannen vanaf het begin cultuur wordt toegevoegd.