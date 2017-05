Izagirre is medevluchters te snel af in achtste rit

Gorka Izagirre heeft zaterdag voor het eerst in zijn loopbaan een etappe in een grote ronde gewonnen. De Spanjaard van Movistar was in de achtste rit van de Ronde van Italië de sterkste van een klein groepje vluchters. In de steile straten van Peschici liet hij Giovanni Visconti en Luis Léon Sanchez achter zich.

Niet ver achter het drietal kwamen de Nederlandse favorieten voor de eindzege binnen in een klein pelotonnetje, met daarin ook onder meer Vincenzo Nibali, Nairo Quintana en Ilnur Zakarin. In de top van het klassement verandert daardoor weinig: de roze leiderstrui blijft om de schouders van de Luxemburger Bob Jungels.

Toen Conti viel, ging Izagirre

Aanvankelijk zat Izagirre zaterdag overigens helemaal niet mee toen een omvangrijke groep wegreed uit het peloton: hij sloot na ongeveer honderd kilometer fietsen aan, toen de eerste vluchtgroep uiteen begon te vallen. Bij het ingaan van de finale bleven vijf renners over. Naast Visconti, Sanchez en Izagirre waren dat Conti en Mülhberger.

Die laatste haakte uiteindelijk als eerste af, toen Visconti op de voorlaatste heuvel demarreerde, waardoor uiteindelijk vier renners samen aan de laatste steile slotkilometer begonnen. Toen Conti in de scherpe bocht voor de slotklim onderuitgleed zag Izagirre zijn kans schoon: met een stevige versnelling reed hij Sanchez en Visconti stukje bij beetje uit het wiel.

Grootste zege van zijn loopbaan

Voor de 29-jarige Izagirre is de ritzege in de Giro de grootste overwinning uit zijn loopbaan. Drie jaar geleden won de Spanjaard al wel eens een ploegentijdrit in de Ronde van Spanje, maar een ritzege volledig op eigen kracht zat er tot dusver in grote rondes nog niet in. Wel eindigde Izagirre dit voorjaar al eens als vierde in het eindklassement van de meerdaagse wedstrijd Parijs-Nice.

In het algemeen klassement doet Izagirre echter niet echt mee: hij staat al op meer dan vijf minuten achterstand van leider Jungels. De Nederlanders Tom Dumoulin en Bauke Mollema blijven op tien seconden van de roze trui staan. Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman hebben een achterstand van 23 tellen.