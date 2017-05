In Jamaica is hardlopen dé weg naar een beter leven

Zit het ergens in de genen? Of komt het door het eten dat ze van jongs af aan krijgen? Nog altijd snappen wetenschappers niet goed waarom Jamaicanen zo goed kunnen sprinten. Vooral bij de mannen is de dominantie groot: van de snelste tien tijden ooit op de 100 meter werden er zeven door een Jamaicaan gelopen.

Een van de verklaringen die steevast terugkeert is dat hardlopen op Jamaica bijna onderdeel is van de cultuur. Waar op andere eilanden in de Caraïben honkbal domineert, is op de voormalige Britse kolonie hardlopen volkssport nummer één. Bijna elke school heeft zijn atletiekclub en veel van die clubs hebben wereldberoemde sporters voortgebracht.

The Guardian reisde onlangs af naar het eiland, om een profiel te maken van de Jamaicaanse hardloopcultuur te maken. Maar anders dan bij voorgaande, vergelijkbare verhalen richtte de Britse krant zich daarbij niet op de aanstaande Usain Bolts en Yohan Blakes, maar op de meisjes en jonge vrouwen die ooit Olympisch goud hopen te winnen.

Kapotgetrainde lijven

Veel van die meisjes komen uit arme gezinnen, vertelt een sprinttrainer tegenover de Britse krant. Voor hen is atletiek de kans op een beter leven. Net zoals het dat ook ooit was voor Shelly-Ann Fraser-Price, in 2008 de eerste vrouw uit het Caribisch gebied die goud won op de Olympische 100 meter. Fraser-Price vertelt daarover in de documentaire:

“Mijn moeder was ook een hardloper, maar ze werd al op jonge leeftijd zwanger en stopte toen met school. Ze wilde niet dat mij hetzelfde overkwam. ‘Atletiek kan jouw kans op een beter leven’, zei ze tegen me.”

Maar tegenover elk succesverhaal staan ook zeker honderd meisjes die niet doorbraken. Die zich kapottrainden en meer van zichzelf vroegen dan hun lichaam aankon. Loopbanen die al ten einde kwamen voordat ze goed en wel waren begonnen.