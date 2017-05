Hunkering naar huldiging op Coolsingel

Niets maar dan ook niets mag nog een smet werpen op de mogelijke huldiging van de Feyenoord-voetballers op het balkon van het stadhuis aan de Coolsingel, zegt Roeland van Meerveld, oud-voorzitter van supportersvereniging Het Legioen van Feyenoord.

Van Meerveld (43), in het dagelijks leven ondernemersadviseur, woont in Amersfoort maar gaat naar elke wedstrijd van Feyenoord. Hij is al supporter sinds zijn achtste en ging als kind drie keer per week naar Rotterdam om mee te trainen met de D-selectie. Ze waren met drie kinderen thuis dus op een gegeven moment kon het niet meer. „Te druk.”

Maar de liefde voor de club is nooit over gegaan. Dat Feyenoord nu, na achttien jaar, weer kampioen kan worden, vervult hem met ongelooflijk veel vreugde. Dat er dan – mochten ze winnen – een huldiging op het stadhuis plaats vindt, is zijn ultieme wens. „Die hunkering, die is zó groot”, zegt Van Meerveld.

De grote bedreiging voor de feestvreugde op maandag is dat relschoppers rond de wedstrijd zondag tegen Heracles de rust in de stad verstoren. De spanning bonkt de hele week al door de stad, maar de bedoeling is dat deze niet escaleert in ongeregeldheden. Dat kan burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) er namelijk toe nopen de huldiging af te blazen.

Naar de Kuip verplaatsen is geen optie, zegt van Meerveld. „Dat kan en mag niet gebeuren.” Feyenoord is een volksclub, met twee miljoen supporters door het hele land „Zo’n huldiging hoort iedereen mee te kunnen maken, in het centrum van de stad.”

Probleem is dat het centrum in de basis niet is ingericht op extreem grote groepen mensen. „Er is daarom meer inzet van politie nodig op die plaats dan bij de Kuip”, zegt woordvoerder Gerard Spierenburg van de politie in Rotterdam. Het voetbalstadion is daarentegen wél ingericht op een mensenmassa. Die heb je daar om de week: „als er een wedstrijd is.”

Afgelopen zondag braken er na de wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior rellen uit op de Coolsingel, de Meent en de Lijnbaan. Daar stelde een aantal raddraaiers zich op tegenover een linie van ME-ers en agenten te paard. Ze groeven straatstenen uit om ze te bekogelen – er sneuvelde daardoor een ruit van een winkel aan de Coolsingel – en gooiden met terrasstoelen van café Raoul naast de Bijenkorf. „Schandalig”, vindt Van Meerveld. De politie arresteerde zo’n honderd man van wie er 17 vast moeten blijven zitten tot na de wedstrijd. Een aantal kreeg een gebiedsverbod voor het centrum. Naar een tiental is de politie nog op zoek met behulp van gepubliceerde foto’s. „Als je ziet wat voor jongens dat zijn” zegt Van Meerveld, „de meesten hebben weinig met Feyenoord.” Een van hen droeg een jack van AS Roma, een rivaal. „Een supporter trekt dat niet snel aan.”

De gemeente kondigde deze week maatregelen aan om herhaling van de ongeregeldheden te voorkomen. Alleen supporters met een kaartje voor een van de besloten horecaterrassen op het marktplein aan de Binnenrotte, het Stadhuisplein en de Biergarten kunnen de wedstrijd in het centrum van de stad bekijken. De duizenden kaartjes waren snel uitverkocht. De politie controleert de kaartjes in de straten die naar de terrassen leiden zoals de Lijnbaan en de Coolsingel, om ophopingen voor de terrasingangen te voorkomen.

Ook geldt zondag een alcoholverbod op straat en in het openbaar vervoer. Dat houdt in ieder geval in dat alleen de horeca in het centrum alcohol mag verkopen, en supermarkten niet. Ook worden de bestaande regels die drinken op straat verbieden, aangescherpt.