Hopelijk overleeft Aboutaleb de komende storm met gemak

Voor de derde keer op een rij gaat burgemeester Aboutaleb een hoofdrol spelen bij de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen. In maart 2018 vinden die pas plaats, maar de Rotterdamse uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen liet er geen twijfel over bestaan dat hij opnieuw zijn borst kan nat maken. Twee van zijn uitgesproken criticasters, de politiek leider van Denk en die van de PVV, kregen een fors deel van de kiezers achter zich. De PVV haalde zestien procent van de stemmen binnen. Denk verraste vriend en vijand met een score van acht procent.

Tunahan Kuzu liet er tijdens de campagne geen misverstand over bestaan: als PvdA gemeenteraadslid had hij in 2008 een enorme fout gemaakt door voor de benoeming van Aboutaleb tot nieuwe burgemeester te stemmen. Dat geluid ging er bij een deel van de Turkse Rotterdammers in als koek. Het is dus ook de toon die Kuzu volgend jaar maart zal laten horen. Hoe Wilders over Aboutaleb denkt, bleek vorige week nog weer eens uit een van zijn tweets waarmee hij Leefbaar de oorlog verklaarde: “…slapjanus Eerdmans zit bij Aboutaleb op schoot…”

De gemeenteraadsverkiezingen van 2010 draaiden ook al om de burgemeester. Hij kreeg vier maanden eerder van Leefbaar Rotterdam te horen dat hij een lelijke miskoop was en zijn koffers maar moest gaan pakken. In de ogen van de rest van de gemeenteraad kon Leefbaar na zo’n vernietigend oordeel geen geloofwaardige coalitiegenoot worden. Want hoe kan je met goed fatsoen in een College van B en W gaan zitten dat onder leiding staat van een burgemeester waar je het liefst zo snel mogelijk van af wil? Niet dus.

In 2014 nam het drama van Aboutaleb en Leefbaar Rotterdam een verrassende wending. D66 eiste bij de coalitieonderhandelingen dat Leefbaar zich zonder mokken neerlegde bij het burgemeesterschap van Aboutaleb en geen moeilijke toeren zou uithalen bij zijn nakende herbenoeming. De lust om weer te mogen meedoen was bij Leefbaar na acht jaar oppositie zo groot dat ze alles slikte wat van ze werd geëist.

De storm die rond hem opstak in 2010 en 2014 heeft Aboutaleb ogenschijnlijk met gemak overleeft. Hopelijk herhaalt hij dat huzarenstukje in 2018. Want in een stad waar bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de polarisatie genadeloos hard gaat toeslaan, is hij voor veel Rotterdammers een rots in de branding.

was Staten-, Tweede Kamer-, gemeenteraadslid en in 2006 lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam. Nu is hij o.m. politiek analist van website Vers Beton.