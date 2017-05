Handlanger Klaas Otto vrijdag weer opgepakt

Janus de V., handlanger van de oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto, is vrijdagavond weer opgepakt. Hij was vrijdagmiddag vrijgelaten maar werd een paar uur later alweer gearresteerd omdat hij de aan zijn vrijheid verbonden voorwaarden had geschonden.

Maandag moet De V. voor de rechter-commissaris verschijnen. De politie wil verder inhoudelijk niet op de zaak ingaan.

Het was de tweede keer deze week dat De V. werd opgepakt. Hij zat in voorarrest omdat hij wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen maar zou woensdag worden vrijgelaten. Die dag werd hij in de gevangenis opnieuw gearresteerd in verband met een oude mishandelingszaak. Vrijdag oordeelde de rechter-commissaris dat De V. moest worden vrijgelaten.

Eind februari werd De V. ook al opgepakt omdat hij zijn voorwaarden had geschonden. Hij had een ontmoeting met Klaas Otto die vlak daarvoor onder strenge voorwaarden was vrijgelaten. De ontmoeting was op beeld vastgelegd. Zowel de V. als Otto zijn daarop gearresteerd.

Kort na de arrestatie vond de politie in het huis van Otto een drugslaboratorium en 3,4 kilo amfetamine. Otto wordt verdacht van misdrijven als brandstichting, witwassen en afpersing. Zijn buurman Janus de V. is medeverdachte in de zaak.