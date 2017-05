Fietsjargon

Op mijn werk willen we onze teksten toegankelijk maken door juridische termen te vermijden. Ik stond daar over te denken terwijl ik in een fietsenwinkel stond te wachten. Toen ik aan de beurt was, vroeg ik de fietsenmaker of hij wat aan het piepje kon doen dat ik hoorde sinds hij eerder die week mijn band had verwisseld. Maar de fietsenmaker ging meteen in de verdediging: „Ik geloof niet dat er een causaal verband is tussen het verwisselen van de band en het piepje in de kettingkast.”

