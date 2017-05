De kansen van OG3NE en de concurrenten in Kiev

De zussen van OG3NE moesten donderdagavond tijdens de tweede halve finale van het Songfestival acht juichpartijen lang toekijken voor ze elkaar ook opgelucht in de armen konden vallen.

Lisa (22 jaar), Amy en Shelley (21) hoorden als één-na-laatste van alle deelnemers dat ze met hun nummer Lights and Shadows naar de finale van het Songfestival mochten. Ze kregen voldoende stemmen van de miljoenen televisiekijkende televoters en Europese vakjury’s.

De finale van het Eurovisie Songfestival wordt zaterdagavond om 21 uur uitgezonden op NPO 1.

De uitkomst kwam niet onverwachts. Organiserende omroep AvroTros is goed in het Songfestival geworden. Ook Anouk, The Common Linnets en Douwe Bob wisten Nederland de afgelopen jaren door de halve finales de voeren.

Maar winnen heeft Nederland al jaren niet meer gedaan. De laatste Nederlandse overwinning dateert uit 1975. Toen won Teach-In met Ding-a-dong.

De vraag is of Lisa, Amy en Shelley zaterdagavond wel in de voetsporen van Teach-In zangeres Getty Kaspers weten te treden. Of hun krachtige harmonieën en zuivere stemmen indrukwekkend genoeg zijn om een overwinnen te behalen.

Wat zeggen de cijfers en statistieken over hun kansen? En voor welke landen moeten de drie Brabantse zussen vrezen?

Trommels en samenzang

Allereerst hun liedje. Powerballed Lights and Shadows zit vol puntentrekkers. Een a capella, driestemmig begin. Een opbouw met beukende drums en een gitaarrifje. Een finale met trommels en hoge samenzang. In de repetitiefase stegen de zussen afgelopen week bij de bookmakers. Hun zang en eenvoudige podiumact maakte indruk. Gezaghebbend songfestivalblog Wiwibloggs noemde de inzending beter dan die van Ilse en Waylon van The Common Linnets, die in 2014 tweede werden.

Ook belangrijk: het nummer heeft een verhaal. Het werd geschreven door vader Rick Vol en gitarist Rory de Kievit, de vriend van Shelley. Het lied is geïnspireerd op hun moeder, die een zeldzame vorm van botkanker heeft.

Maar is dat genoeg om de stemmers in de drie minuten die een Songfestivalact mag duren te overtuigen? Bij de bookmakers staat OG3NE nu op de twaalfde plaats voor de overwinning. Lager dan een paar dagen geleden, toen ze op acht stonden. Maar dezelfde plek als waar ze tien jaar geleden eindigden, toen ze meededen aan het Junior Songfestival met het hysterische kinderliedje Adem in Adem uit. Daar op het podium van Ahoy beseften ze dat ze van zingen hun werk wilden maken.

Kitsch

Lights and shadows is volgens de bookmakers dus niet goed genoeg om dit jaar het Songfestival te winnen. „Kitsch is geen probleem op dit festival, maar te veel voorspelbaarheid is niet goed. En dit lied heeft ook geen lekkere melodie”, schreef NRC-recensent Wilfred Takken over het lied. En ook binnen de indrukwekkende-ballad-sectie van dit Songfestival is het niet de beste inzending.

De dromerige en breekbare fado-ballade van Salvador Sobral uit Portugal maakte meer indruk bij de duizenden aanwezige journalisten en bij de bookmakers. Na de generale repetities op vrijdagavond stootte hij zelfs wekenlange favoriet Italië van de nummer 1-positie.

Nog geen half uur na de halve finale-uitslag zat OG3NE donderdagavond met de andere zojuist gekwalificeerde landen achter één lange tafel in het perscentrum. Er was een fotomoment, journalisten mochten wat vragen stellen. De perszaal was eerst uitgelaten, daarna oververhit, en toen keerde de spanning terug.

Volgende wedstrijd

Vlak na de halve finale-uitslag begint namelijk de volgende wedstrijd. Aan het einde van de avond moeten de finalisten een papiertje uit een vissenkom trekken. Daarop staat of ze in de eerste of in de tweede helft van de Songfestivalfinale staan. De drie zussen van OG3NE trokken een lootje waar ‘eerste helft’ op stond.

De ‘officiële’ Songfestival-emoji’s. Foto Eurovisie

Hun uiteindelijke prestaties worden voor een deel door de loting bepaald. Natuurlijk is de kwaliteit van het liedje en de act het belangrijkste, maar de startpositie in de finale kan wel degelijk invloed op de eindnotering hebben.

Kijk naar de cijfers: het kwam de afgelopen twintig jaar maar vier keer voor dat een land vanuit de eerste halve finale won. Die andere zestien keer werd het Songestival vanuit het tweede deel van de show gewonnen.

Finalevolgorde

Na de loting ligt het lot van de artiesten in handen van de voornamelijk Duitse en Zweedse programmamakers. Zij bepalen sinds een paar jaar de finalevolgorde. Zodat niet alle slechte acts in het begin van de show staan en de kijkers afhaken. Of dat er niet allemaal ballads na elkaar komen. Hun inschattingen lijken al iets over de verwachte uitkomst te verraden. Favorieten als Portugal, Italië en Zweden hebben gunstige plekken gekregen. Net voor of na de onderbrekingen of aan het einde van de show.

OG3NE moet als zesde, na Armenië (negende bij de bookmakers) en voor Moldavië (elfde). Statistisch gezien geen overwinnaarsplek, maar wel een goede middenmoot. Polen heeft de slechtste vooruitzichten. Zangeres Kasia Moś moet zaterdagavond als tweede. Geen land dat ooit vanaf die startplek een Songfestival won.

Ook van de Spotify-gegevens moet Nederland het zaterdagavond niet hebben. NRC onderzocht Spotify-data om de winnaar te voorspellen. In de Spotify-bibliotheek werd naar de nummers die vanaf 2000 in de finale stonden gezocht. Aan de hand van scores werd gekeken of er iets is wat een typisch songfestivalnummer kenmerkt en wat de eigenschappen van de winnaars zijn.

Volgens dat rekenmodel eindigt OG3NE op een vijftiende plaats en zou Armenië zaterdagavond het Songfestival winnen. ‘Daarbij moeten we wel aanmerken dat de studio-opname van het lied is beoordeeld en het gemiauw van zangeres Artsvik in de live-uitvoering niet is meegenomen, net zomin als de benauwende slangendans waarvan een slimmer algoritme waarschijnlijk ook niet vrolijk zou worden.’

Sociale media

Maar er is een wereld waarin Nederland tweede wordt, en dat is die van de sociale media. Website actiecode.nl, waar naar eigen zeggen nogal wat Songfestivalliefhebbers werken, turfde eind vorige maand de sociale mediavolgers van de deelnemende landen. Italiaanse favoriet Francesco Gabbani, die een liedje over karma zingt, had toen bij elkaar opgeteld bijna 640.000 volgers op Twitter, Facebook en Instagram. OG3NE kwam met ongeveer de helft van dat aantal op de tweede plek. De Noorse zanger JOWST (aka Joakim With Steen) en de Griekse zangeres Demy volgde vlak daarna.

Actiecode telde overigens niet de enorme volgersaantallen die Lisa, Amy en Shelley op hun persoonlijke Instagramprofielen hebben. Bij elkaar zijn die profielen goed voor meer dan 200.000 volgers. Amy is met 88.000 volgers de populairste Instagrammer van de drie.

Omroep online

Ook AvroTros werkt hard aan een grote online-aanwezigheid. De omroep neemt jaarlijks een videomaker en sociale media-manager mee naar het Songfestival. Zij produceren video’s, bijvoorbeeld van achter de schermen voor de halve finale, en zorgen dat die zo snel mogelijk online komen. Ze maken foto’s voor de Facebookpagina, Twitter en Instagrampagina van het Songfestival. En ze zorgen ervoor dat beelden die Eurovision vrijgeeft direct op sociale media worden verspreid. Dat laatste werkt: De halve finale-video van Douwe Bob was één van de best bekeken Nederlandse YouTubevideo’s van 2016.

Populairder in Nederland was vorig jaar trouwens nog de video van OG3NE, die in het AvroTros-programma Beste Zangers de ballad Clown van de Schotse zangeres Emeliy Sandé coverden.

Ten slotte vragen we het de alwetende zoekmachine Google. Want ook dat bedrijf is op basis van online-zoekopdrachten tot een eindlijst gekomen. OG3NE eindigt er op een 21ste plaats met een schamele 30 punten. Als het aan de zoekmachine ligt moet Nederland het zaterdagavond vooral van Noorwegen hebben. Daar werd het meest naar de Nederlandse inzending gezocht.

Nee, op basis van ons zoekgedrag wordt Italië niet de winnaar, en ook niet Portugal. Dan gaat de Franse zangeres Alma met haar nummer Requiem er met de hoofdprijs vandoor. Ook de plaatsing heeft ze mee: ze moet als allerlaatste.

Volgens de bookmakers is een Franse overwinning dan weer onwaarschijnlijk. Liedje Requiem is indrukwekkend sterk op plaat, maar op het podium gebeurt er weinig. De projecties van Parijs kunnen volgens hen niet op tegen de loopband-act van Zweden, de aap van Italië en het radiovriendelijke moderne meezingnummer van de Belgische Blanche, dat nu vierde bij de bookmakers staat.

Op de sociale media bungelt Alma trouwens ergens onder aan de lijst.