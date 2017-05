‘COA en VNG pleiten voor flexopvang voor asielzoekers’

Nederland moet werk maken van flexibele opvangplekken die kunnen worden ingezet op het moment dat de migrantenstroom in de toekomst weer toeneemt. Daarvoor pleiten opvangorganisatie COA en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zaterdag in het AD. Zij praten momenteel met het ministerie van Justitie over het aanleggen van zo’n buffer.

Nu de stroom asielzoekers de laatste maanden fors is afgenomen, is er minder opvangcapaciteit nodig. Er moet nu nog voor 22.800 mensen een plek worden gevonden, terwijl dat op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis vorig jaar nog bijna 50.000 was. Eind vorige maand maakte het COA dan ook bekend 45 locaties te gaan sluiten en dat achttien andere locaties minder bedden krijgen.

Met de flexcapaciteit willen het COA en de VNG voorkomen dat er situaties ontstaan zoals in 2015. Toen waren er ineens veel nieuwe noodopvangplekken nodig en ontstond daartegen veel weerstand in verschillende gemeentes, zoals in Steenbergen en Geldermalsen. De Haarlemse burgemeester Jos Wienen, tevens voorzitter van de VNG-commissie Asiel & Integratie, daarover tegen het AD:

“We zijn het eens dat het geen slimme benadering is om iedere keer weer met een hoop problemen nieuwe azc’s te openen en dan weer te sluiten. We willen een systeem waarbij je reservecapaciteit hebt, zonder dat je steeds op zoek moet naar nieuwe plekken.”

Inzetten studentenwoningen

Hoe die noodvoorzieningen er dan uit moeten komen te zien is nog niet geheel duidelijk. COA-voorzitter Gerard Bakker pleit voor het inzetten van locaties waar nu studenten, vluchtelingen met een asielvergunning of mensen die in scheiding liggen, inzitten. Of zij er weer uit kunnen worden gezet op het moment dat de stroom asielzoekers weer aantrekt, is niet duidelijk.

Het COA en de VNG doen tevens een oproep aan de Europese Unie om werk te maken van het uitzetten van ‘afgewezen asielhoppers’. Dat zijn mensen uit bijvoorbeeld Noord-Afrika die geen kans maken op asiel maar die toch maar moeilijk kunnen worden uitgezet. Ondertussen zorgen ze in gemeentes wel voor overlast en criminaliteit, zo schrijft het AD.