Ajax richt blik op iets groters dan landstitel

Hij stak de armen niet eens in de lucht toen het verlossende eindsignaal klonk, even voor elf uur donderdagavond in Parc Olympique Lyon.

Kasper Dolberg (19) is een aparte, zoals hij ook in het feestgedruis voor het supportersvak maar een beetje nabootste wat zijn ploegmakkers deden. Als een buitenaardse levensvorm die zich menselijke trekken tracht meester te maken. Een fenomeen, die Deense Ajax-spits.

Zijn goal, in de return donderdagavond in de halve finale tegen Olympique Lyon, was zo fijn, zo subtiel. Die stift over de benen van de doelman. Er zat een soort backspin aan. Traag en met een curve rolde de bal zodoende over de doellijn, vlak voordat een inglijdend Lyon-verdediger er een voet bij kreeg. Kunst.

„Ik had het niet zo bedacht eigenlijk. Maar ik speelde de bal iets te ver voor me uit. De keeper kwam, dus deed ik het zo.”

Als Dolberg praat, is het nooit lang. Waar zijn toekomst ligt? „Ik hoop dat ik hier mag blijven”, zei hij nadat zijn doeltreffende voetbeweging net aan voldoende was geweest om Ajax naar de Europa League-finale te loodsen. Was dat een grap? De recente breuk met zijn Deense zaakwaarnemer doet vermoeden dat er iets op til is, maar Dolberg stelt gerust. „Ik moet gewoon voortbouwen op wat ik hier nu doe. Meer scoren nog, een betere speler worden.”

Ajax-karakteristieken

Hij staat in de spotlights, zoals heel Ajax zich weer op het netvlies van voetbalvolgers in Europa heeft gespeeld. Een stuntende finalist in de Europa League-finale is niet ongebruikelijk: Fulham, Dnjepr, Braga. Maar het zijn de specifieke Ajax-karakteristieken die tot de verbeelding spreken. Een elftal dat net meer dan twintig miljoen euro kostte, een gemiddelde leeftijd onder de 23. Van de elf die na het eindsignaal van Lyon gesloopt maar voldaan van het veld stapten, komt de helft uit de eigen opleiding. Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Davy Klaassen, Kenny Tete. Dolberg, die twee jaar geleden als A-junior naar Ajax kwam, telt dan half mee.

De komst van Peter Bosz naar Amsterdam bracht om meerdere redenen – Feyenoord-verleden – niet direct een volksfeest teweeg. Met hartstikke leuk voetbal keihard de boot in, dat typeerde de trainer Bosz wel zo’n beetje. Nu liggen nog twee absolute hoofdprijzen in het verschiet.

Alleen de zuurste cynicus zegt: ‘Ho eens, ze hebben nog niets’. Goed, de landstitel werd eigenlijk drie weken geleden na de nederlaag tegen PSV al opgegeven en vergeten. Maar na het falen van Feyenoord in Kralingen tegen broertje Excelsior, lonkt er ergens nog een competitieclimax die alle beschrijving zou tarten. „De Europa League heeft natuurlijk de prioriteit, de titel zou een bonus zijn”, zei Joël Veltman.

Het kan hard gaan. De landstitel, die deze eeuw tot nu toe het hoogst haalbare was gebleken voor Ajax, zou niet meer dan een tussengerecht zijn op weg naar de finale op 24 mei tegen Manchester United. Het 34ste kampioenschap, dat Ajax zou kunnen winnen bij een tweede uitglijder van Feyenoord, lag dan ook donderavond bij niemand voor in de gedachten kort na het succesvol hangen en wurgen tegen Lyon.

Zou het een gestolen titel zijn, na 33 speelronden met Feyenoord als koploper? Natuurlijk niet. In de onderlinge confrontaties deed Ajax het beter. Bewonderenswaardiger: nog nooit speelde een Nederlandse club zoveel Europese wedstrijden als Ajax nu. Negentien duels worden het met de finale, ruim een halve eredivisie extra. Ajax speelt 56 officiële duels, Feyenoord in totaal 45. Dat Ajax überhaupt nog meedoet na zo’n programma is een compliment waard.

Maar de titel afsnoepen van Feyenoord? Bosz rekent er niet op. Hij hoopt stiekem op Heracles, de club waar hij met de titel in de eerste divisie in 2005 zijn enige prijs pakte. De tegenstander zondag van Feyenoord heeft meer invloed op zijn titelkansen dan zijn eigen ploeg.

Bosz’ eerste seizoen bij Ajax kenmerkt zich in veel opzichten als een vrij radicale breuk met de twee laatste seizoenen van Frank de Boer. Meerdere barrières werden al geslecht: ver(der) komen in Europa, over het geheel genomen behoorlijk bekorend voetbal. De club brak, vrij abrupt, dit seizoen voor het eerst in acht jaar weer door het transferplafond van 8 miljoen euro - bij de aankopen van Hakim Ziyech en de Braziliaan David Neres.

Comfortabel

Daar kan, zou je haast zeggen, een plotselinge titel op de laatste speeldag ook nog wel bij, een jaar nadat het in De Boers laatste wedstrijd aan het roer bij Ajax zo grandioos misging op de laatste speeldag op de Vijverberg tegen De Graafschap.

Zo niet? Jammer dan. In Amsterdam gaat de blik gaat uit naar iets groters. In de comfortabele wetenschap dat het seizoen reeds geslaagd is, speelt Ajax zondag tegen Willem II. En dan hoort het vanzelf wel wat Feyenoord heeft gedaan.