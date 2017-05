Zika-noodtoestand in Brazilië opgeheven

Brazilië heeft de medische noodtoestand naar aanleiding van de uitbraak van het zikavirus opgeheven. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Gezondheid donderdag bekendgemaakt. Het aantal besmettingen van het virus is genoeg gedaald om geen grote bedreiging meer te vormen.

Volgens het ministerie zijn er van januari tot april dit jaar minder dan 8.000 gevallen gemeld. Dat is een daling van 95 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016, toen er meer dan 170.000 besmettingen geconstateerd werden. Ook heeft het virus dit jaar nog geen dodelijke slachtoffers geëist ten opzichte van acht doden vorig jaar. Wel is het ministerie nog op zijn hoede:

“Het einde van de noodtoestand betekent niet een einde van de surveillance en steun [aan slachtoffers].”

Zika wordt verspreid door een specifiek soort muggen, en vormt vooral een risico voor zwangere vrouwen. Het virus kan de ontwikkeling van baby’s beschadigen en zorgen voor afwijkingen bij pasgeboren kindjes.

In november 2015 riep Brazilië de noodtoestand uit na de uitbraak van het virus. Het land begon een grootschalige campagne om een verdere verspreiding van zika tegen te gaan. Het virus vormde onder meer een groot probleem voor de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië. Reizigers, vooral zwangere moeders, werd afgeraden om naar het land te reizen.

Wereldwijd werden er in bijna dertig landen baby’s geboren met afwijkingen als gevolg van het virus. Ook in Nederland werden er tientallen besmettingen gemeld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kondigde in februari 2016 de noodtoestand af, die in november vorig jaar werd ingetrokken.