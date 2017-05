Aziz Ansari strijdt tegen het stereotype

Het was zaterdagavond, één dag na de inauguratie van Donald Trump. New York – net als de rest van het land - zinderde nog na van het vrouwenprotest. De vuilnisbakken van de Rockefeller Center metrohalte konden de hoeveelheid achtergelaten anti-Trump borden niet aan.

Die avond, stipt half twaalf, hield acteur, komiek en schrijver Aziz Ansari negen verdiepingen hoger, op 30 Rockefeller Plaza, zijn eerste Saturday Night Live openingsmonoloog. „Het is best cool om te weten dat hij nu thuis zit te kijken hoe een bruine gast grappen over hem maakt”, zei hij in het populaire tv-programma over de nieuwe president.

Ansari was precies wat de niet-Trump stemmende Amerikaan op dat moment nodig had. „Veranderingen worden niet door een president in gang gezet, maar door een grote groep boze mensen”, sloot hij hoopvol af. „En als vandaag een indicatie is, behoren jullie tot de grootste groep boze mensen die ik ooit heb gezien.”

Het was een van de meest politieke momenten uit Anzari’s carrière, die in 2009 serieuze vormen aannam dankzij zijn rol in comedyserie Parks and Recreation. Al was het een statement dat hij eigenlijk niet wilde maken, tot vriend en mentor Chris Rock hem op zijn verantwoordelijkheid wees en zei dat hij de dag na de inauguratie onmogelijk grappen over zijn liefdesleven kon maken. Iets dat tot dan toe vaste prik was bij Ansari’s uitverkochte stand-up shows, zelfhulpboek Modern Romance en zijn bejubelde televisieserie Master of None waarvan deze vrijdag het nieuwe seizoen op Netflix verschijnt.

Na het kleine duwtje van Rock, en wekenlang onvermoeibaar zijn materiaal testen tijdens verrassingsstand-up optredens in Greenwich Village’s legendarische Comedy Cellar, wist Anzari die zaterdagavond precies de juiste snaar te raken. Ondermeer door te opperen dat Amerika’s angst voor moslims eenvoudig opgelost zou kunnen worden door de „scary ass” Homeland-achtige muziek die ieder Arabisch tv-personage altijd begeleidt, te vervangen door een meer clownesk deuntje.

„Toen het tijd was om [de monoloog] in te korten, wist ik dat het hele islamfobie-gedeelte moest blijven, want niemand anders kan daar echt over praten”, zei hij onlangs tegen New York Magazine, doelend op het feit dat hij, als zoon van moslimimmigranten, nog steeds een minderheid is op de Amerikaanse televisie.

Ansari groeide op in Bennettsville, South Carolina, waar hij samen met zijn Indiase ouders en zeven jaar jongere broertje de voltallige Indiase- en moslimgemeenschap van de 9000 bewoners tellende stad uitmaakte. Dat hij het gezicht is van een comedyserie is bijna net zo’n politiek statement als zijn SNL-opening.

„Als er twee versies van Amerika zijn, speelt onze show zich duidelijk af in het andere Amerika”, zei Ansari over Master of None. In de Netflix-serie is Ansari’s Dev een semisuccesvol acteur in New York, op zoek naar de liefde en de beste burrito van de stad. Ongebruikelijk voor een Amerikaan van Indiase afkomst die, zoals Ansari zegt, meestal supermarktmedewerkers, de knullige sidekick, of terroristen spelen. „Als je iedere keer als je moslim op tv ziet, je een fucking gast uit 24 of Homeland ziet, vormt het je beeld van al deze mensen”, zei hij tegen New York Magazine. Vandaar dat Ansari zijn eigen ouders castte voor Master of None, waarvan vooral zijn vader een komisch talent bleek. „Als je iedere keer dat je een moslim op tv ziet, mijn vader ziet, zal je denken: die goofy mensen.” Want het ergste dat Ansari senior wellicht zal doen, aldus zijn zoon, is „je vragen om een hap van je boterham”.