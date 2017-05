Mino Raiola is voetbalmakelaar en het gerucht gaat dat hij aan de transfer van Pogba van Juve naar Man U 49 miljoen euro heeft overgehouden. Handige jongen deze ex-pizzabakker, dacht ik toen ik het las. En waarschijnlijk heeft hij op dezelfde managementcursus als de voorzitter van de VVD gezeten. Want bij de onderhandelingen vertegenwoordigde hij alle drie de partijen.

Een vriend van mij vroeg waarom ik dat dan niet erg vond. Dus wel de crematiekeizer affikken, maar niet die voetbalboef. Het antwoord is simpel: Omdat die Raiola nooit zalvende babbeltjes over integriteit heeft gehouden. En dat deed die lijkverbrander wel.

Die werd deze week trouwens nog wel even vurig en vooral meelijwekkend verdedigd door zijn partijgenootje Annemarie Jorritsma. Die is door al haar jaren in de polder niet helderder gaan denken. De schat had het over een ‘oppervlakkig onderzoek’ van Follow The Money (FTM). Je kan je volgens haar als journalist niet baseren op jaarverslagen. Het gaat om de boeken van een bedrijf.

Hetzelfde FTM onthulde ooit dat mevrouw Jorritsma in 2004 commissaris werd bij een omstreden bedrijf waar zij als bewindsvrouw anderhalf jaar daarvoor nog mee onderhandelde voor de JSF. Een redelijk omstreden schnabbeltje dat door de toenmalige burgemeester van Almere handig onder de radar werd gehouden. Of was dat ook een oppervlakkig onderzoek van een paar journalisten?

Het bedrijf moest later een boete van meer dan honderd miljoen betalen. Leuk om zo’n mevrouw op de radio te horen kakelen en vooral de toon waarop ze de crematiekeizer verdedigde was interessant. Eén woede-octaaf te hoog.

Vroeg me af of het een idee is om die James Comey van de FBI, die er deze week door Trump op staande voet uitgeflikkerd is, te vragen ons land eens een beetje door te lichten. Die gozer heeft nu tijd. Dat hij al die lobbyklusjes van onze ex-politici doorlicht. Vanaf 2000. Volgens mij kan hij wel goed zoeken. Te goed. Anders gooit ome Donald je er niet uit. Lees nu dat dat linke lobbyen niet meer mag. Zijn dat de eerste eisen van GroenLinks?

Had deze week steeds de neiging om die crematiekeizer een keer persoonlijk te bellen. Ik ben voor een stichting bezig geld binnen te halen voor een zeer bijzonder project waar u binnenkort ongetwijfeld meer over hoort. Iets met kansloos zieke kinderen. Daar is veel geld voor nodig en ik benader allerlei rijke mensen en bedrijven om te helpen. Het valt me op dat iedereen enorm gul is. Komt ook door het bijzondere project. Ik mail me de blaren op mijn vingers en klets me de aften op mijn tong om iedereen te overtuigen. Maar dat laatste is bijna niet nodig. Zonder uitzondering doet iedereen mee. Ook mensen die ik uit hoofde van mijn functie wel eens vrolijk beledigd heb. Zowel op het toneel als in dit hoekje van de krant.

En opeens dacht ik: zal ik de crematiekeizer eens bellen? Gewoon vragen of hij nog wat centjes over heeft. Hij heeft ongetwijfeld gevoel voor humor en zal onmiddellijk zijn dikke portemonnee trekken. Al is het maar uit schuldgevoel. Dus dat ik gewoon De Lucratieve bel, mijn naam noem en naar Henry vraag. Komt hij dan onmiddellijk aan de lijn? Of zegt zijn secretaresse dat hij druk is met andere zaken? Dat hij in fluistervergadering is met de heer Hermans en mevrouw Duthler. In een van de vele verhalen van de afgelopen weken stond dat ze bij die lijkverbrander juist heel veel doen voor goede doelen. En waar ik mee bezig ben is echt een heel goed doel.

Of zal ik eerst die Raiola maar eens een mailtje sturen? Heb vroeger bij hem in Haarlem nog wel eens een pizzaatje gegeten. En dat was hartstikke lekker. Dan ga ik dat eerst vertellen en daarna vraag ik om de poen voor die doodzieke kinderen. Veel poen. Iemand die aan een transfer bijna 50 miljoen verdient, heeft nog wel ergens een oude sok. Misschien heeft hij ook wel de mobiele nummers van Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Paul Pogba. Van Zlatan heeft hij het zeker. Maar die gozers worden natuurlijk plat gebeld door allerlei bedelende idioten zoals ik. Begin ik met een sms’je? Of gewoon bellen en meteen in mijn tempo losbranden?

Nee, toch maar eerst de crematiekeizer.