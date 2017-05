WHO: nieuwe gevallen van ebola in Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn nieuwe gevallen van ebola gemeld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in het Afrikaanse land een nieuwe uitbraak van de ziekte uitgeroepen. Dat bevestigt een woordvoerder van de WHO vrijdag. Volgens de organisatie is er één patiënt met ebola overleden. Van twee andere patiënten die zijn overleden vermoedt de WHO dat zij ook besmet waren, maar dat is nog niet zeker.

In totaal zijn er de afgelopen drie weken negen mensen onderzocht die met hevige koorts en andere symptomen van ebola in het ziekenhuis in de hoofdstad Kinshasa werden opgenomen. De laatste keer dat er ebola in Congo is geconstateerd was in 2014. Toen overleden 42 mensen aan de ziekte.

West-Afrika

In 2015 en 2016 kostte een ebola-epidemie in de de West-Afrikaanse landen Guinee, Liberia en Sierra Leone ruim 11 duizend mensen het leven. In januari 2016 verklaarde de WHO Liberia, als laatste land, vrij van ebola. Daarmee kwam er een eind aan de uitbraak. Toen deze epidemie uitbrak was er nog geen vaccin tegen ebola. Inmiddels is dat vaccin er wel.

Ebola is een zeer besmettelijk virus dat zich via huid, speeksel, sperma, urine en zweet kan verspreiden. Het veroorzaakt inwendige bloedingen en hoge koorts. Ongeveer de helft van de mensen die worden besmet overlijden aan de ziekte. Vooral vleermuissoorten die in Afrika leven dragen het virus bij zich.

De provincie waar de nieuwe gevallen zijn gemeld: