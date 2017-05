Welkom in het Witte Huis. Uw gids: president Trump

In het Witte Huis hangt sinds kort een 60-inch flatscreen-tv aan de muur in de President’s Dining Room, vlakbij het Oval Office. Vroeger stonden er in het statige vertrek, opgesierd door hoge ramen die uitzicht bieden op het gazon, alleen onopvallende toestellen weggestopt in hoekjes. Maar dat is niet de stijl waar Donald Trump van houdt.

Wanneer een paar journalisten van het blad Time Magazine bij hem te gast zijn, pronkt de 45ste president van de Verenigde Staten maar wat graag met de tv. De verslaggevers zijn op uitnodiging van Trump naar dienst ambtswoning gekomen. Ze krijgen een persoonlijke rondleiding, inclusief viergangendiner. Het levert een fascinerend verhaal en dito fotoserie op.

Bolletje ijs

Trump neemt zoals gebruikelijk geen blad voor de mond. Hij vertelt dat hij mindfulness gebruikt om de narigheid die over hem verschijnt in de media te verwerken. Hij is verrast door alle vijandigheid die hem als president ten deel valt. Hij geeft zelfs toe dat hij tijdens zijn presidentschap misschien kleine foutjes heeft gemaakt.

Maar de details van de rondleiding en het diner zijn het mooist. Hoe er continu een grote groep helpers en volgelingen is die om Trump heen staat. De manier waarop de president in ronkende termen vertelt over het beveiligde telefoonsysteem in zijn privévertrekken. En dat de president bij het dessert twee bolletjes ijs krijgt - één meer dan zijn disgenoten.

Zelf is Trump in elk geval danig onder de indruk van de historie en grandeur van zijn werkplek. Nu zit hij er nog alleen, binnen enkele weken komen zijn vrouw en zoon waarschijnlijk over vanuit de Trump Tower in New York. Als je de Time-foto’s van Trump in het Witte Huis naast die van het Trump-optrekje in Manhattan legt, wordt één ding duidelijk: Melania en Barron zullen even moeten wennen.