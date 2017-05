Voorspellen met Spotify: Armenië wint het Songfestival

Een paar goede uithalen, de nodige bombast, een flinke scheut emotie, een snufje folklore en als het even kan overgoten met een net niet té irritant oorwurm-deuntje. Een typisch songfestivalliedje herkennen de meeste mensen meteen. Voor liefhebbers wordt dat zaterdagavond weer genieten, voor niet-kenners levert het vooral een ondefinieerbare brij power-ballads en EDM-stampers op.

“Eurovisiepop klinkt als reguliere popmuziek, maar dan minder”, schetste NRC-redacteur Wilfred Takken het repertoire eerder deze week. Maar klopt dat? Bestaat er zoiets als een “typisch songfestivalnummer”, een geijkt recept waarvan de ingrediënten duidelijk afwijken van een normaal popliedje?

Hoe kijkt Spotify naar muziek? Spotify gebruikt automatische beoordelingen van liedjes, om zo betere aanbevelingen te kunnen doen. Een algoritme analyseert elk nummer op tien verschillende eigenschappen. Een van deze waarden is bijvoorbeeld energie. Dat zegt iets over de intensiteit van een nummer: speedmetal heeft een hoge energie en klassieke muziek typisch een lage. Valence staat dan weer voor emotie, of ‘muzikale positiviteit’. Dan zijn er nog zaken als of een nummer akoestisch is en hoe dansbaar het nummer is. Ed Sheeran’s Shape of You - wie kent ‘m niet - heeft een dansbaarheid van 0.825, een energie van 0.652 en een ongekend hoge valence van 0.933. Verklaart dat het succes?



Tussen de glitters, windmachines en vriendjespolitiek is het soms lastig de nummers op zichzelf te beoordelen. Daarom besloten we eens te kijken naar de manier waarop een computer de liedjes ziet. We gebruikten daarvoor de algoritmes die streamingdienst Spotify hanteert om nummers te categoriseren.

328 finalisten

In de bibliotheek van Spotify zochten we alle nummers op die vanaf het jaar 2000 in de finale van het Eurovisie Songfestival stonden. We vonden er 328, zo’n 78 procent van het totaal aantal finalisten. Van die nummers bekeken we de Spotify-scores en vroegen we: is er iets dat een typisch songfestivalnummer kenmerkt? Zijn er eigenschappen die de winnaars onderscheidt van de rest? En: kunnen we met behulp van de data van de afgelopen 17 jaar een voorspelling doen voor zaterdagavond?

Ook te zien aan de data van Spotify: hoe dansbaar zijn de Eurovisie-inzendingen van verschillende landen?



Eerst de uitspraak van Takken, dat songfestivalnummers een mindere variant op reguliere pop zijn. Over dat ‘minder’ kun je natuurlijk twisten, net als over je definitie van ‘reguliere popmuziek’. Maar als je de finalenummers van de afgelopen 17 jaar vergelijkt met de nummers die op dit moment wereldwijd het meest gestreamt worden op Spotify vallen wel degelijk een paar dingen op.

De Spotify-hits worden duidelijk een stuk dansbaarder beoordeeld dan songfestivalliedjes. Ook scoort de generieke popmuziek hoger op positiviteit dan een gemiddeld songfestivalliedje. Tenzij het een winnend songfestivalliedje was: die waren in het verleden juist opvallend veel positiever dan de huidige popmuziek. Als we alleen naar de winnende liedjes kijken dan valt op dat de nummers iets dansbaarder zijn dan de rest. Maar vooral zijn de winnaars een stuk energieker en positiever dan de rest.

Dan de belangrijkste vraag: kunnen we met de gegevens van Spotify iets zeggen over de winkansen van de nummers die zaterdagavond in de finale staan? Als we de finalisten van dit jaar vergelijken met hoe de nummers van de afgelopen zeventien jaar het deden, dan komt Armenië het beste uit de bus.

Daarbij moeten we wel aanmerken dat de studio-opname van het lied is beoordeeld en het gemiauw van zangeres Artsvik in de live-uitvoering niet is meegenomen, net zomin als de benauwende slangendans waarvan een slimmer algoritme waarschijnlijk ook niet vrolijk zou worden. Nationale trots OG3NE eindigt volgens ons model op een teleurstellende vijftiende plaats.

Die uitslag wijkt behoorlijk af van wat de bookmakers voorspellen. Met deze voorkennis zou u zelfs, als u nu snel op Armenië inzet, 150 keer uw inzet kunnen terugkrijgen. Of dat verstandig is?

Uit een NRC-onderzoek naar geautomatiseerde suggesties van Spotify bleek vorige week dat er aan computermodellen van het bedrijf nog wel het nodige te verbeteren valt. Ook kijkt ons model natuurlijk maar naar een paar eigenschappen van de liedjes. Op het songfestival zijn heel andere dingen belangrijk: glittercatsuits, paardenstaarten, knielaarzen en Eurovisie-diplomatiek zeggen een computer niks. Dus geld winnen? Wij zouden nog even niet op de Armenen gokken.

De volledige uitslag volgens ons Spotify-computermodel: