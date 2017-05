Vitens: gebruik geen gif in de achtertuin

Te weinig tuiniers zijn zich ervan bewust dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen slecht kan zijn voor de kwaliteit van drinkwater. Daarvoor waarschuwt Vitens vrijdag. Uit een onderzoek in opdracht van het drinkwaterbedrijf is gebleken dat 70 procent van de tuinbezitters er geen rekening mee houdt dat ze mogelijk in een grondwaterbeschermingsgebied wonen.

Vitens heeft in 42 procent van zijn waterbronnen sporen van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Daarvan bleek 10 procent afkomstig te zijn van particulieren. Nu gaat meestal nog om kleine hoeveelheden, maar omdat het gif zich ophoopt kunnen die oplopen. Het duurt, afhankelijk van de waterbron, een jaar tot soms tientallen jaren voor het gif in het water terecht komt. Dat kan ertoe leiden dat in de toekomst extra zuivering nodig is om het drinkwater veilig te houden, zegt Vitens.

Ongeveer de helft van de mensen met een tuin gebruikt gif, waarbij de inwoners van Flevoland met 58 procent koploper zijn, stelden de onderzoekers van Kantar Public vast. Het gif wordt vooral gebruikt voor de bestrijding van onkruid en plagen.

Gifgebruik is vooral een probleem in grondwaterbeschermingsgebieden, die met name in het oosten van het land de belangrijkste bron zijn voor de drinkwatervoorziening. Vitens raadt mensen aan op een speciale website te checken of ze in een beschermingsgebied wonen. Op die site staan ook tips om het gebruik van chemische middelen terug te dringen.