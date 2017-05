‘Virtual Reality is totaalkunst’

Content.

12 t/m 14 mei, CBK Amsterdam.

Meer informatie en reserveren: miroshot.com

Beeld, live muziek, warmte, kou, wind en zelfs geur: de voorstelling Content in het Amsterdamse CBK prikkelt bijna alle zintuigen. Met virtualrealitybrillen worden bezoekers ondergedompeld in de wereld die het internationale kunstcollectief Miro Shot geschapen heeft. Zie je een ijslandschap, dan voel je kou. Vlieg je door een virtueel bos, dan ruik je de bomen.

Volgens Roman Rappak, de oprichter van Miro Shot, is Content een vorm van ‘totaalkunst’, ergens tussen concert, theater, film en een live videogame. Het gebruik van virtual reality (VR) is daarbij cruciaal, zegt Rappak: „VR is een diepgaande verandering in hoe we onze wereld kunnen delen. Toen fotografie nog niet bestond was bijvoorbeeld ‘Afrika’ voor veel mensen niet meer dan een concept. Je wist wel dat Afrika bestond, maar je kon je daar niks bij voorstellen. Door foto’s kon de hele wereld ineens getoond worden. VR gaat nog veel verder. Je laat niet alleen iets zien, je deelt een ervaring.”

Bekijk de trailer van ‘Content’



De rol van de band is bij Content ook anders dan bij een concert, vindt Rappak: „Bij een concert heb je rocksterren die jou voorschotelen wat zij willen laten horen. Als toeschouwer kun je alleen passief toekijken. Wij proberen een ervaring te scheppen, waarbij de toeschouwer juist centraal staat. De band voorziet die ervaring van een soundtrack. Vergelijk het met een orkest in een orkestbak: je ziet ze wel, maar ze zijn niet waar het om gaat.”

Open source

De geluiden van toeschouwers worden gebruikt om de muziek te beïnvloeden. Ook is er een app in ontwikkeling, waarmee de muziek nog verder beïnvloed kan worden. Uiteindelijk wordt het resultaat vastgelegd op een album. Rappak: „We hebben de controle over dat album grotendeels losgelaten. Elke toeschouwer is ook een deelnemer. Het is eigenlijk opensource-kunst. Zoiets als Wikipedia: duizenden mensen werken samen om tot één geweldig resultaat te komen.”

Miro Shot bestaat momenteel uit ruim vijftig mensen uit verschillende landen. Van muzikanten, videomakers en kunstenaars tot programmeurs en zelfs een parfumeur. Het collectief probeert zo open mogelijk te zijn. Op de site van Miro Shot kan iedereen zich aanmelden om lid te worden.

Miro Shot gaat nu met de VR-voorstelling de wereld over. In Amsterdam is Content drie dagen lang zes keer per dag te zien. Er kunnen maximaal tien mensen tegelijk naar kijken, en de toegang is gratis. Na Amsterdam worden er voorstellingen gehouden in onder andere Londen, Parijs en New York.