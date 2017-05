Vier bestemmingen om de Summer of Love te vieren

1.Festiviteiten in San Francisco

De hippies begonnen ermee in de wijk Haight-Ashbury in San Francisco. Bloemetjes in het haar, lekker stoned worden, beetje op de gitaar tokkelen, vrije liefde bedrijven, psychedelische muurschilderingen kwasten en – een niet onbelangrijk onderdeel van de beweging – protest tegen het establishment, oorlog in het algemeen en die in Vietnam in het bijzonder. De stad viert het jubileum met allerlei festiviteiten (zie sftravel.com/summer-love-2017), dus dit is hét moment om erheen te gaan. Er zijn routes langs memorabele plekken waar Janis Joplin, Grateful Dead and Jefferson Airplane optraden, muziekfestivals en exposities.

The Grateful Dead in San Franciso tijdens de Summer of Love.



2. De Malediven, romantisch saai

Foto Istock

Elk jaar worden de Malediven uitgeroepen tot de meest romantische bestemming op aarde. Je moet inderdaad verliefd zijn om daar te genieten, want er is niks te beleven. Ik was er een keer zonder geliefde en verveelde me te pletter. Overdag was het te heet, ’s nachts te klam en het enige vertier waren de strandkrabbetjes die tegen zonsondergang uit hun zandholletjes kropen. Die kon ik dan pesten door ze met steentjes te bekogelen.

De stelletjes om me heen werden elk afzonderlijk per bootje naar afgelegen zandstrandjes gebracht waar ze met z’n tweetjes dineerden tussen brandende fakkels en onder een blinkende sterrenhemel. Of ik ook naar zo’n strandje wilde. Dacht het niet.

3. Trouwen in Ierland

In het buitenland trouwen is populair. In een Frans kasteel, een landhuis in Toscane, of op een Caraïbisch strand. Op Barbados en soortgelijke tropische bestemmingen is het schering en inslag. De Sandals-hotelketen op Jamaica biedt zelfs gratis plechtigheden aan voor diegenen die in het hotel hun feest geven. Net als veel adults only-hotels op Jamaica, maar dan moet je wel hetero zijn, want van homohuwelijken worden ze daar onpasselijk. Ik vroeg de directeur van het Sandals of ik als homo daar ook kan trouwen. Hij gaf niet eens antwoord en negeerde me daarna totaal. Mijn overzeese huwelijkstip ligt dichterbij: Castle Leslie in Ierland, verkozen tot Most Romantic Hotel 2017. Paul McCartney is daar getrouwd, wilde dat geheim houden, maar toen CNN de toen nog levende eigenaar Lord Leslie ernaar vroeg, antwoordde hij dat dat inderdaad het geval was, maar dat ze het eigenlijk niet verder mochten vertellen. McCartney was not amused en het huwelijk werd belaagd door honderden journalisten.

4. Het Yab Yum van Zwolle

Liefde is op vele manieren toepasbaar. Op de kamers in het hotel van restaurant De Librije in Zwolle van Jonnie en Thérèse Boer staat naast het bed een grote mysterieuze zwarte doos van het merk 210th die – zoals de butler die ons naar de kamer bracht vertelde – allerhande seksspeeltjes bevat. „Openmaken is betalen”, zei hij erbij. Hij was nogal prijzig, dus ik liet hem maar dicht en stapte in het grote ronde bad dat midden in de kamer stond. Iemand die in dezelfde kamer overnachtte, noemt het op Tripadvisor het Yab Yum van Zwolle. Maar dan met lekker eten.