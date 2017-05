Twaalf relschoppers rond Feyenoord-wedstrijd opgepakt

De politie heeft twaalf nieuwe mensen aangehouden die worden verdacht van relschoppen rond de eredivisiewedstrijd Excelsior - Feyenoord afgelopen zondag. Elf van hen melden zich na publicatie van foto’s op politie.nl, een twaalfde werd herkend door agenten en kon worden gearresteerd.

Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Alle arrestanten worden verdacht van openlijke geweldpleging, omdat zij stenen, vuurwerk en andere voorwerpen smeten naar politiemensen en -paarden. De verdachten zijn tussen de 13 en 32 jaar oud.

Nieuwe foto’s

Er zijn vrijdag foto’s van acht nieuwe verdachten op de website geplaatst. Mensen die een van de personen herkennen, wordt gevraagd tips door te geven aan de politie. Daarnaast staan er nog tien oude foto’s online van mensen die nog niet zijn herkend en aangehouden.

Zondag reisden duizenden supporters af naar het centrum van Rotterdam omdat zij hoopten dat Feyenoord de kampioensschaal zou halen. Dat zou voor het eerst zijn sinds 1999. Tot ieders verbazing verloor Feyenoord in Stadion Woudestein met 3-0. Hierop werden veel Feyenoord-fans woedend en keerden zich tegen de politie en ME. De autoriteiten moesten charges inzetten en ook kwamen waterkanonnen en politiehonden in actie.

Arrestaties

Na de onrust werden meer dan honderd relschoppers opgepakt. Het gros van hen werd binnen twee dagen weer vrijgelaten. Zeventien mensen die afgelopen weekeinde werden opgepakt blijven nog tot na de kampioenswedstrijd van aanstaande zondag in hechtenis. Elf anderen zijn vrijgelaten, maar mogen zich ten tijde van de match en eventuele huldiging niet begeven in de omgeving van de Coolsingel en de Kuip.

Om verder onrust in de stad te voorkomen heeft de gemeente voor zondag een noodverordening afgekondigd. Er geldt dan een beperkt alcoholverbod in het centrum van Rotterdam.