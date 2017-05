Trustkantoor BK Group had verdachte Mexicaan als klant

De directie van BK Group gebruikte deze verdenking om een hogere vergoeding af te dwingen van de Mexicaan, in plaats van hem als klant te schrappen – zoals de regels voorschrijven.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Het is niet het eerste incident rond de BK Group. Eerder deze week beschreef deze krant hoe BK Group Zuid-Amerikaanse topvoetballers als Ángel di María en Luis Suárez hielp bij het wegsluizen van hun sponsorinkomsten naar belastingparadijs Panama.

Nu blijkt dat ook omstreden buitenlandse politici eenvoudig klant konden worden - en blijven - bij het trustkantoor. Saillant is dat Peter Paul de Vries, voormalig voorman van de Vereniging van Effectenbezitters VEB, grootaandeelhouder is van de BK Group.

De omstreden Mexicaan die zijn zaken via Nederland liet lopen is voormalig lokaal politicus Oscar Lara, inmiddels actief als vastgoedondernemer. Hij is afkomstig uit deelstaat Sinaloa, waar het machtigste drugskartel van Mexico (onder leiding van door Joaquín “El Chapo” Guzmán) zijn thuisbasis heeft.

Lara runde via de BK Group het bedrijf Riana International, gevestigd in Amsterdam. Het was echter niet de bedoeling dat hij ooit als eigenaar van Riana zou worden geïdentificeerd. Tussen hem en het Nederlandse bedrijf werden brievenbusmaatschappijen op Curaçao en Panama geschoven en een Panamese stichting.

In maart 2015 ontstond er paniek bij het Amsterdamse trustkantoor over de Mexicaan, zo is te lezen in interne documenten. Dat kwam omdat het Amerikaanse ministerie van Financiën de Andorrese bank BPA – waar Oscar Lara een lening had afgesloten - aanmerkte als “ eersteklas witwasrisico”, onder andere door hulp van de bank aan Russische en Chinese criminelen.

Via de BK Group had Lara zo’n 10 miljoen dollar geleend bij deze BPA-bank voor een vastgoedproject aan de Mexicaanse kust, maar dat werd nooit gebouwd.

Intern onderzoek door de BK Group wees uit dat de dossiers van Riana International bij lange na niet op orde waren. Er ontbraken elementaire zaken als adresgegevens, aandeelhouderverklaringen, informatie over de herkomst van tegoeden en bankgegevens. Dit terwijl de eisen van toezichthouder De Nederlandsche Bank juist extra scherp zijn als het gaat om politici en oud-politici.

De afgelopen twee jaar lang is BK Group af en aan bezig geweest met het opvragen van deze gegevens, zonder veel tastbare resultaten.

BK Group-directeur Gejo Kamp was in deze periode vooral bezig met de vraag hoe hij geld kon verdienen aan de Mexicaan. “Gaat de cliënt nog betalen?”, vroeg hij in september 2015 in een e-mail aan een ondergeschikte. “Het zou onredelijk zijn dat wij als bestuurders verantwoordelijkheid dragen voor een bedrijf met een lening bij een bank waar internationaal grote vraagtekens bij worden gezet.”

Ook in 2016 bleef hij meer begaan met de inkomsten van BK Group dan met het verkrijgen van duidelijkheid over de Mexicaan. Zo instrueerde hij een medewerker per e-mail om niet te veel tijd aan Lana te besteden. “Ik verwacht dat de klant toch nergens anders heen kan en dus aan ons vast zit. Ik ben bereid om te overwegen onze diensten voort te zetten maar dit zou dan heel goed betaald moeten worden.” Kort hierop bedong hij inderdaad een hogere vergoeding voor zijn dienstverlening.

In maart van 2017, toen in de Spaanse pers verscheen dat een Spaanse rechter onderzoek doet naar banden tussen de Andorrese BPA bank en het Sinaola-drugskartel van El Chapo, beëindigde BK Group abrupt de relatie met Riana.