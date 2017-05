Tientallen arrestaties na politieactie rond beurs Istanbul

De Turkse autoriteiten hebben in een grote actie tegen de beurs van Istanbul 57 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de mislukte coup in juli. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu vrijdag. Hoewel er tot nu toe al zo’n 50.000 mensen zijn aangehouden in de nasleep van de putsch, zijn maatregelen tegen financiële instanties relatief zeldzaam.

Agenten deden invallen op meer dan honderd adressen in verschillende steden, bericht Anadolu. De mensen die werden opgepakt zijn volgens het persbureau overwegend oud-medewerkers. Welke rol zij concreet gespeeld zouden hebben bij de mislukte staatsgreep, is vooralsnog onduidelijk.

Sinds de mislukte coup zijn in Turkije meer dan 150.000 mensen ontslagen of opgepakt, of onderwerp van onderzoek geworden. Reden is dat ze banden zouden hebben met de geestelijke Fethullah Gülen, die ervan verdacht wordt aanstichter te zijn van de coup. In verreweg de meeste gevallen ging het om ambtenaren, militairen of academici. Wel zijn honderden bedrijven met een gezamenlijke waarde van meer dan 10 miljard euro van vermoede Gülenisten geconfisqueerd. De Turkse autoriteiten dreigen die te verkopen.