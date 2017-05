Succesvolle terugkeer VolkerWessels op beurs

VolkerWessels is vrijdagochtend goed ontvangen bij haar terugkeer op de Amsterdamse beurs. De aandelen van het bouwbedrijf stegen in de eerste minuten direct met een procent in waarde.

De aandelen werden vrijdagochtend voor 23 euro per stuk aangeboden en stegen naar 23,22 euro. Oprichtersfamilie Wessels brengt ongeveer een derde van de aandelen naar de beurs. De opbrengst daarvan is minstens 575 miljoen euro. Dat is alsnog meer dan 100 miljoen euro minder dan het bedrag waarvoor VolkerWessels in 2003 van de beurs werd gehaald. De oprichtersfamilie betaalde toen 700 miljoen euro om weer de enige eigenaar te worden.

De goede terugkeer op de beurs is voor het op één na grootste bouwbedrijf van Nederland een nieuw succes. Als enige grote Nederlandse bouwer is VolkerWessels de crisis redelijk goed doorgekomen.

Zónder operationele verliezen. Alleen in 2012 belandde VolkerWessels voor 200 miljoen euro in het rood, na een afboeking op grondposities.

In tegenstelling tot andere bouwbedrijven doet VolkerWessels vooral kleinere projecten. Dat is volgens analisten van ING, één van de banken die de beursgang begeleiden, een belangrijke reden voor het succes. De beursgang past ook in dat beleid. Oprichtersfamilie Wessels wil haar kapitaal beter spreiden. Bij grote belangstelling kunnen er vrijdag nog meer aandelen op de beurs gebracht worden, waarmee de opbrengst op 661 miljoen euro kan komen.