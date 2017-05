Russische vlogger veroordeeld voor Pokémon Go spelen in kerk

Nog steeds fan van Pokémon Go? Pas dan op in Rusland. Woensdag werd een inwoner van Jekaterinenburg veroordeeld tot 3,5 voorwaardelijke gevangenisstraf. Vlogger Roeslan Sokolovski (22) ging op jacht naar Pokémon-monsters in een kathedraal in het centrum van de stad in de Oeral.

Dat had Sokolovski niet moeten doen. De ‘Kathedraal op het bloed’ is gebouwd op de plek waar in 1918 tsaar Nikolaas II en zijn familie werden geëxecuteerd door de bolsjewieken. Tsaar Nikolaas is zalig verklaard door de Russisch-Orthodoxe kerk. In de jaren negentig werden de resten van Ruslands laatste tsaar en zijn familie overgebracht naar Sint-Petersburg, om te worden bijgezet bij de andere Romanovs.

Een heilige plek voor Russische gelovigen. Maar Sokolovski liet zich daar niet veel aan gelegen liggen. In augustus 2016 waarschuwde de staatszender ‘Rusland-24’ dat Pokémon-gamers de rust verstoorden op openbare plekken. Sokolovski toog daarop naar de kathedraal „Jammer genoeg heb ik de meest zeldzame Pokémon niet kunnen vangen’’, zei hij op zijn Youtube-kanaal (300.000 volgers): Jezus”.

De gewraakte vlog uit augustus 2016:



Rusland kent in principe godsdienstvrijheid, maar kent sinds een aantal jaren ook een wet die het ‘beledigen van gelovigen’ strafbaar stelt. Dit artikel werd ook ingezet tegen de feministische protestband Pussy Riot, die in 2012 een kerkdienst verstoorde in de Verlosserskathedraal in Moskou, met een nummer tegen Poetin. Maria Aljochina en Nadezjda Tolokonnikova kregen geen voorwaardelijke gevangenisstraffen, maar werden naar Russische werkkampen gestuurd.

Vlogger Roeslan Sokolovski kan zich dus gelukkig prijzen met zijn voorwaardelijke straf. Tijdens de rechtszaak toonde de twintiger zich onverschrokken. „Ik ben een atheïst, cosmopolist en libertijn’’, zei hij in zijn laatste woord. Niet iets waar je vrienden mee maakt in Poetins Rusland.

Mensenrechten-organisaties spreken schande van de zaak tegen Sokolovski. Amnesty Interanational spreekt van een ‘showproces’. Sokolovski zelf blijkt echter blij verrast met het vonnis. „Ik ben erg blij dat ik vrij ben.”