Een ondier is het kippenhok binnengedrongen en heeft een hen en de laatste haan omgebracht.

Gelukkig heeft mijn broer nog een haan van hetzelfde fraaie ras beschikbaar.

Met spoed wordt in een rieten mandje – goed voorzien van water en voedsel – de nieuwe haan overgebracht naar Gelderland.

Na de lange reis van meer dan twee uur wordt hij losgelaten in het kippenhok. In een rechte lijn loopt hij direct op de enige overgebleven hen af en treedt haar met passie tegemoet. Geamuseerd kijken wij toe. De naamgeving ligt voor de hand. Hij wordt ingeschreven in het register als: Dominique Strauss-Hahn.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl