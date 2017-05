Nedcar wendt productietekort Mini’s af, door langere werkdagen en meer personeel

VDL Nedcar in Born heeft op het nippertje een akkoord bereikt met vakbonden en ondernemingsraad over nieuwe productieprocessen en werktijdverlenging. Daardoor kan de autofabrikant, sinds 2012 het paradepaardje van de Nederlandse auto-industrie, dit jaar een productieachterstand van 14.000 Mini’s in opdracht van BMW inhalen. Zo wordt de productieverhoging van 170.000 auto’s dit jaar, naar 231.000 auto’s volgend jaar, veilig gesteld.

VDL Nedcar neemt 1.400 uitzendkrachten over in vaste dienst, bovenop de 50 man die nu al maandelijks instromen. Daarnaast gaat het personeel langer werken, 9,5 uur per dag in plaats van de 8,5 uur nu. Ter compensatie wordt de werkweek verkort naar 4 dagen.

Aan het onderhandelingsresultaat ging stevig wapengekletter vooraf. In een interne memo aan het personeel waarschuwde de VDL Nedcar-directie voor sancties door BMW als de productieachterstand dit jaar niet zou worden ingelopen. „We maken 14.000 auto’s te weinig (…) BMW is ontevreden over de huidige volumeachterstanden”, aldus de directie in dat memo, uitgelekt via De Limburger.

„We moeten BMW informeren of we de jaarplanning zullen halen. Als we dat niet kunnen bevestigen, gaat BMW ons als een onbetrouwbare leverancier zien. Nieuwe modellen van BMW zullen dan achterwege blijven en daarmee is de toekomst van ons bedrijf ernstig in gevaar.”

Toen autofabrikant Mitsubishi in 2012 besloot om uit Born te vertrekken, werd dat gezien als het einde van de Nederlandse auto-industrie. Maar VDL weerlegde in hetzelfde jaar dat beeld, daarbij geholpen door een garantiestelling van 50 miljoen euro van het Rijk en de provincie Limburg.

VDL Nedcar produceert inmiddels drie types Mini’s en vanaf aanstaande augustus ook nog de BMW X1. Het is de bedoeling dat er dit jaar 170.000 auto’s van de band rollen, volgend jaar 231.000 auto’s.

Maar dat succes heeft ook zijn prijs. Nedcar kampt met groeistuipen. Het personeelsbestand steeg van 1.200 man in 2012 naar 5.800 in 2017. Nedcar zou nóg meer personeel kunnen gebruiken, maar die zijn op de Limburgse arbeidsmarkt nauwelijks meer te vinden. De werkloosheid is er torenhoog, maar het tekort aan technisch personeel ook.

Nedcar moet het dus vooral hebben van het bestaande personeel, die moeten meer uren gaan draaien om de afgesproken capaciteit wél te halen. In dat licht kwam de Nedcar-directie met dat alarmerende interne memo. Hoewel het maar de vraag is of BMW de productie in Born snel kan stoppen. „Dat kan niet zomaar”, zegt emeritus hoogleraar Ben Dankbaar van de Radboud Universiteit Nijmegen, die in 2012 toenmalig minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, CDA) adviseerde over de levensvatbaarheid van Nedcar.

„Er zijn naast Born nog maar twee assemblagefabrieken, in Oostenrijk en Finland, waar BMW met de orderportefeuille terecht zouden kunnen. Maar die zijn substantieel duurder dan VDL Nedcar. Uitbreiding van de productie in het Britse Oxford zou ook nog kunnen. Maar ik zie BMW daar niet voor kiezen met de Brexit in aankomst.”

De bonden leggen het bereikte onderhandelingsresultaat volgende week aan de leden voor, De VDL-Nedcar-directie wil, zolang het akkoord nog niet definitief is, geen commentaar geven.