Kunstenaar tovert dino uit fossiele embryo

Een paleo-kunstenaar zet oude botten terug in de wereld van de levenden. De wereld hiernaast is China, 89 tot 100 miljoen jaar geleden. Daar fossiliseerde een nest met enorme eieren. Elk ei was zo groot als een flink brood: 40 centimeter lang, 15 cm in doorsnede.

Fossielen ontstaan waar ondiep water of modder is. Dan kun je gerust een beekje schilderen, met een rij bomen waarvan er één romantisch doodgegaan is, waarom niet. En een lucht waar Carel Willink zo van hield.

Het fossiel waarvoor dit schilderij gemaakt is, is hier niet te zien: het is een embryo dat op zo’n groepje eieren gevonden was. Het is een beroemd embryo dat in 1996 om de voorpagina van National Geographic stond. En dat, na discussies over illegale fossielenroof uit China, in 2013 terugkeerde naar zijn land van herkomst. Nu is er eindelijk een wetenschappelijke beschrijving, die Nature Communications dinsdag publiceerde.

Het Chinees/Amerikaanse onderzoeksteam ziet in het embryo het ongeboren jong van een meterslange oviraptor-achtige dinosaurus. Zulke dino’s hadden veren, en bouwden ronde nesten waarop ze zaten te broeden. Kunstenaar Zhao voorzag de één van een grijze vacht, de ander van een streepje. Maar het mooist is die priemende blik. Precies Salvador Dalí.