Kijken: Sean Spicer zoeft met zijn spreekgestoelte door New York

Chauffeurs van de yellow cabs in New York werden vrijdag door een wel heel vreemd voertuig ingehaald. Het spreekgestoelte van Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer was voorzien van wieltjes en een motortje, en reed door de straten van New York. Achter het gestoelte een brullende Spicer, die iedereen die in de weg stond voorzag van een verbale veeg uit de pan.

Omstanders hadden het al gauw door: Spicer-imitator Melissa McCarthy was bezig met de nieuwste opname van het satirische programma Saturday Night Live (SNL). Ironisch genoeg vonden de opnames plaats om de hoek van de Trump Tower.

Persiflage

McCarthy is inmiddels wereldwijd bekend door haar persiflage van de geagiteerde, kauwgom kauwende en ronduit vijandige woordvoerder van Trump. Spicer is in zijn vier maanden als woordvoerder al verschillende keren in opspraak geraakt. Daar maakt McCarthy dankbaar gebruik van.

Zoals in april bijvoorbeeld. Toen Spicer zei dat “Hitler tenminste geen chemische wapens had gebruikt”. Hij deed de uitspraak naar aanleiding van de gifgasaanval in Syrië, vermoedelijk uitgevoerd door het regeringsleger van president Assad. Het werd gezien als het bagatelliseren van Hitlers daden, en Spicer werd gedwongen zijn excuses aan te bieden.

McCarthy brulde in haar imitatie, verkleed als Sean Spicer, tegen de pers dat ze zijn uitspraak verkeerd hadden begrepen:

“Het zou fijn zijn als jullie je eens op het grotere plaatje focussen, in plaats van op elke kleine leugen van mij.”

Sean Spicer zelf lacht niet zo hard om zijn populaire persiflage. Na de eerste uitzending werd Spicer platgebeld door mensen die wilden weten wat hij vond van de imitatie van McCarthy. Tegen CBC News zei de woordvoerder van Trump dat McCarthy “zijn doen en laten wel erg overdrijft”. En o ja: “ik eet niet zoveel kauwgom als McCarthy in haar sketches”.

Bekijk hieronder één van de eerste video’s van Saturday Night Live waarmee McCarthy doorbrak: