Kapitein Concordia gaat 16 jaar gevangenis in

De Italiaanse kapitein Francesco Schettino is in cassatie opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar en een maand. Dat heeft het Italiaanse hooggerechtshof vrijdag besloten, meldt persbureau Reuters Daarmee komt een einde aan een proces dat al sinds 2013 loopt. Schettino, niet aanwezig bij de laatste zitting, moet nu eindelijk de gevangenis in.

De Italiaan werd in 2015 al schuldig bevonden aan doodslag door zijn rol in de schipbreuk van het cruiseschip Costa Concordia in 2012. Zijn advocaat ging in hoger beroep en eiste strafvermindering, maar werd niet in het gelijk gesteld. De cassatie die vrijdag werd afgehandeld heeft daar geen verandering in gebracht.

De straf bestaat uit tien jaar voor dood door schuld, vijf jaar voor het veroorzaken van de ramp en één jaar voor het achterlaten van mensen aan boord. De openbare aanklager had in het hoger beroep 27 jaar geëist tegen Schettino.

De Costa Concordia liep in januari 2012 met meer dan vierduizend passagiers en bemanningsleden op de rotsen bij het Toscaanse eiland Giglio. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven.

Geluidsopnames

Uit onderzoek bleek dat de 56-jarige Schettino indruk probeerde te maken op een vrouw aan boord, en daarom expres dicht langs de kust was gaan varen. Nadat het cruiseschip op de rotsen was gelopen, ging Schettino als een van de eerste van boord. Daarmee schond hij een van de belangrijkste codes binnen de scheepvaart, namelijk dat de kapitein pas het schip verlaat als iedereen van boord is. Schettino -door media wereldwijd omgedoopt tot ‘de laffe kapitein’- zei zelf dat hij van boord geslagen was. Uit geluidsopnames later bleek dat de Italiaanse kustwacht hem herhaaldelijk vroeg om terug te gaan aan boord om mensen te helpen.

Advocaten van Schettino zeiden dat het feit dat er doden vielen bij de scheepsramp niet toegeschreven kon worden aan de kapitein. Dat zou een gevolg zijn van organisatorische fouten van de rederij van het schip, Costa Crociere, de stuurman en de Italiaanse kustwacht. Ook zou het dodental te wijten zijn aan mechanische tekortkomingen van het schip. Vlak na de schipbreuk viel het licht uit, wat de chaos nog groter maakte. De rederij heeft een boete betaald van een miljoen euro naar aanleiding van de scheepsramp. Vijf andere werknemers zijn al veroordeeld tot kortere celstraffen van anderhalf tot bijna drie jaar.