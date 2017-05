Jan Terlouw schrijft Boekenweek-essay

Jan Terlouw schrijft het Boekenweek-essay van 2018. Dat heeft de organisatie van de Boekenweek vrijdag bekendgemaakt. Het thema van de 83e Boekenweek, die volgend jaar maart plaatsvindt, is natuur.

Dat is de 85-jarige natuurkundige en oud-politicus op het lijf geschreven. De schrijver is dan ook blij met zijn taak:

“De natuur, daar horen we bij, daar dragen we mede verantwoordelijkheid voor, die moet in al zijn rijkdom worden bewaard voor hen die na ons komen. Een breed toegankelijk essay kan daarbij helpen.”

Terlouw over de Boekenweek van 2018:

Touwtjes uit de brievenbus

Die boodschap verkondigt Terlouw al langer, maar sluit met name aan bij een spraakmakend optreden van de auteur in De Wereld Draait Door vorig jaar. Toen trok Terlouw miljoenen kijkers met een betoog voor meer saamhorigheid en vertrouwen in de Nederlandse samenleving en voor meer zorg voor de natuur. Symbool voor dit onderlinge vertrouwen waren “touwtjes uit de brievenbus” waar Terlouw aan memoreerde.

Terlouws bekendste boeken werden in de jaren zeventig gepubliceerd. Toen verschenen Koning van Katoren (1971), Oorlogswinter (1972) en Briefgeheim (1973). Hij won toen tweemaal de Gouden Griffel. Sinds 2006 schrijf hij de Reders & Reders-thrillers met zijn dochter Sanne.

Hij was van 1971 tot 1981 Kamerlid voor D66 en was daarna nog korte tijd Minister van Economische Zaken en vicepremier. In 1982 verliet hij de landelijke politiek, hoewel hij zich nog wel meerdere malen als lijstduwer heeft opgeworpen.

Boekenweekgeschenk

De auteur van het Boekenweekgeschenk werd vorige maand al bekend. Dat wordt de Vlaamse bestsellerauteur Griet op de Beeck (43), die vooral furore maakte met Kom hier dat ik u kus. Dat boek ging in vier maanden tijd meer dan 100.000 keer over de toonbank.