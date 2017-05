Was je zenuwachtig?

„Ik was veel te slaperig om zenuwachtig te zijn. Ik ben met al die vrije dagen gewend om rond 9.00 of 10.00 uur op te staan.”

Wat was de moeilijkste examenvraag?

Opgave 4:

Uit deze beschrijving [bron 2] kun je concluderen dat Rollo en aartsbisschop Franco vanuit hun eigen belangen de doop van Rollo willen laten plaatsvinden.

Licht dit toe door aan te geven:

- welk belang Rollo heeft bij de doop en

- welk belang de aartsbisschop heeft bij de doop en

- welke boodschap de schrijvers van de kroniek met dit verhaal willen uitdragen.

„Nou, ik dacht dat de doop van die Rollo laat zien dat je laten bekeren tot het christendom eigenlijk een transactie van de macht is. Want ik dacht: het is vrij opportunistisch van die koning om de eerste de beste Noorman die besluit zijn rijk binnen te vallen een groot stuk van zijn rijk te geven en vervolgens zijn dochter er als bonus ook bij te doen. Maar hé, hij is de koning toch”, hij lacht.

„Maar blijkbaar is het goede antwoord dat christelijk worden, of je laten dopen voordelen heeft en dat het christendom zegeviert.”

Hoe was je voorbereiding?

„Het vak ligt me wel, dus ik heb niet extreem hard geleerd. Ik heb de examenstof doorgenomen en wat filmpjes van geschiedenisleraar ‘Jort’ bekeken, dat is een Brabander op het internet zeg maar.”

Sloten de vragen aan op de lesstof?

„Nou, mijn leraar heeft de hele tijd gezegd dat we de ‘kenmerkende aspecten’* uit ons hoofd moesten leren. Maar dat bleek helemaal niet nodig te zijn. Dat was wel een beetje genaaid, want veel mensen hadden die zinnetjes zitten stampen. Verder heeft hij ons goed voorbereid, hoor.”

* De examenstof bestaat onder andere uit 10 tijdvakken, die gezamenlijk 49 kenmerkende aspecten bevatten.

Op naar volgende week?

„Ja, dan heb ik alle moeilijke vakken, op Duits en Engels na. Dus dat moet ik nog zien. Vooral wiskunde en economie. Van bètadingen snap ik nooit iets.”

