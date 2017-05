Huis kopen? Neem dan een smak eigen geld mee

Het gaat goed met de huizenmarkt, en dat is slecht nieuws voor mensen die een huis willen kopen. Dat zijn er nogal wat, bleek afgelopen dinsdag uit een rapport van De Nederlandsche Bank over financiële stabiliteit en de rol van de woningmarkt daarin. Door de lage rentes zijn de maandelijkse lasten van een hypotheek vaak lager dan van een huurhuis. Het gevolg: meer mensen willen kopen. En dus stijgen de huizenprijzen steeds verder, vooral in de grote steden.

Want dáár wil iedereen wonen. DNB spreekt van een structurele trek naar de stad van jonge hoogopgeleide mensen. Nederland vaart daarmee in het kielzog van andere landen: in wereldsteden als Londen, Parijs en New York is dat al veel langer gaande.

In The Rise of the Creative Class stelt geograaf Richard Florida dat door de toegenomen automatisering en digitalisering juist de ‘creatieve klasse’ steeds dominanter wordt. Dat zijn kunstenaars en kenniswerkers, mensen die goed kunnen meekomen in de huidige diensten- en kenniseconomie. En die willen op fietsafstand van hun culturele avondprogramma wonen, in het stadscentrum dus. Dan maar op drie-hoog-achter in plaats van een villa met tuin in de provincie.

Maar ook drie-hoog-achter wordt onbereikbaarder voor mensen met een gemiddeld inkomen, blijkt uit het DNB-rapport. Want steeds meer krijgen zij concurrentie van kopers die een smak eigen geld inbrengen; in Amsterdam is 50.000 tot 70.000 euro normaal. Een kwart van de huizen wordt daar gekocht zonder hypotheek.

De nieuwe scheefwoners

Makelaar Jan Muus ziet het ook veel in Utrecht gebeuren: ouders die volwassen kinderen hun spaargeld schenken om een huis van te kopen. Door de lage rente levert dat geld op de bank toch niks op: het is ‘dood kapitaal’.. Kopers met veel eigen geld hebben altijd een streepje voor, weet Muus. Het biedt de verkoper meer zekerheid als een deel van de financiering niet geleend hoeft te worden. En dus zijn het de mensen met vermogende ouders die de huizen krijgen.

Dat zorgt voor een nieuwe groep gedupeerden, die DNB „de nieuwe scheefwoners” noemt: mensen zónder rijke ouders die wel te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Zij zijn aangewezen op huurwoningen uit de vrije sector. En omdat die schaars zijn, zijn de huren daarvan torenhoog. Sparen voor meer eigen geld lukt zo niet, wat ervoor zorgt dat zij nauwelijks uit hun woonsituatie kunnen ontsnappen. Of ze moeten een woning met huisgenoten delen.

De aantrekkende werking van de grote stad in combinatie met de hoge huizenprijzen zorgt ervoor dat ook randgemeentes steeds populairder worden. Jonge ouders die groter willen wonen wijken uit naar omliggende plaatsen. Dus wordt ook daar steeds vaker boven de vraagprijs geboden, merkt makelaar Jorg van den Nieuwendijk. Hij is gevestigd in Nootdorp; een welvarende Vinex-plaats in Zuid-Holland waar veel mensen vanuit Den Haag en Rotterdam naartoe verhuizen. Praktisch ingericht, grotere huizen, veel scholen: hij snapt wel waarom jonge ouders er graag willen wonen. Ook makelaar Jan Muus ziet dat er steeds meer huizen in randgemeenten worden verkocht: Bunnik, Zeist, Odijk – plaatsen vlak bij Utrecht waar een huis met een tuin nog tot de mogelijkheden behoort.

Het resultaat is een driedeling van het land: peperdure binnensteden, aantrekkende randgemeenten en een afstervende periferie. De Rabobank beschreef het begin 2016 al in het rapport met de veelzeggende titel Oplichtende en uitdovende sterren: Nederlandse steden in perspectief. Dat is een zelfversterkend proces: succesvolle steden en randgemeenten hebben betere voorzieningen en bieden meer werkgelegenheid voor de creatieve kenniswerker, wat nog weer méér mensen aantrekt. Het zorgt ervoor dat de stad steeds meer het domein wordt van de happy few, zoals directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit van DNB, Joib Swank, dinsdag in NRC zei.

Is dat erg? Wel voor wie de stad beschouwt als een plek waar alle inkomens moeten kunnen wonen. „Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”, zegt artikel 22, lid 2 van de Grondwet. En dus zal er beleid moeten komen dat de bouw en uitgifte van vrije-sectorwoningen voor middeninkomens stimuleert, zo adviseert DNB. Anders blijven er in grote steden geen leraren, agenten en verplegers meer over.

Of betaalbaar wonen voor middeninkomens in de stad een speerpunt van een nieuw kabinet zal zijn is nog maar de vraag. Demissionair minister Stef Blok (VVD) zei bij zijn overstap van Wonen naar Veiligheid en Justitie in januari dat in een nieuw kabinet géén nieuwe minister voor Wonen nodig zou zijn. Het beleid is af en de markt doet z’n werk al fantastisch, volgens hem.

Marlies Moor zoekt 60 vierkante meter in de omgeving van Delft. Fotografie David van Dam Huurder, omgeving Delft, zoekt 60 m2 Wie: Marlies Moor (29), recruiter bij een detacheerder Woont nu: in Rijswijk; betaalt 890 euro huur voor 62 m2. Zoekt naar: minimaal 60 vierkante meter in Den Haag, Delft, Rijswijk of Voorburg. „Als je huurt spoel je elke maand toch flink wat geld weg, dus toen mijn relatie uitging en ik op zoek moest naar woonruimte, wilde ik kopen. Het idee van een plek die van mij zou zijn vond ik gaaf. Dat sloeg al snel om in frustratie. Makelaars belden ook na drie voicemailberichten niet terug, of meldden doodleuk dat een huis al was vergeven terwijl ik een bezichtigingsafspraak had gemaakt. Jammer dat de populariteit van hun aanbod zo ten koste gaat van de dienstverlening. „Ik merkte tijdens m’n zoektocht dat de prijzen stegen: vergelijkbare huizen in dezelfde wijk waren ineens duurder. Ik heb één keer een bod uitgebracht op een huis in Den Haag dat te koop stond voor 175.000 euro. Ik bood de vraagprijs en werd nog net niet uitgelachen. Iemand anders bood 5.000 euro meer. In totaal heb ik tien huizen bekeken, toen ben ik gestopt met zoeken. De frustratie werd te groot, over een tijdje kijk ik wel weer verder. „Op de huizenmarkt lijkt het wel de Hamsterweken bij Albert Heijn, iedereen gaat gek doen. Ik hoor verhalen over mensen die de buren even laten kijken als ze zelf niet kunnen. Als die het dan oké vinden, doen ze meteen een bod. Maar ik wil niet overhaast zo’n grote beslissing nemen. Ik heb m’n eisen al flink bijgesteld: eerst zocht ik alleen in Delft en Den Haag, later ook in omliggende plaatsen. Maar op een paar punten doe ik echt geen water bij de wijn. Ik heb acht jaar lang in een klein hok in Delft gewoond en dat wil ik niet meer. En ik wil een balkon of een tuintje op het westen. Kan ik na m’n werk nog in de zon zitten. ”

Marit Blank en Jitske de Grauw zoeken twee kamers in Amsterdam. Fotografie David van Dam Apartwoners, Amsterdam, zoeken 2 kamers Wie: Marit Blank (25), docent aan de Vrije Universiteit, en Jitske de Grauw (28), data-analist bij Ziggo. Wonen nu: Marit in een kleine studio in Amsterdam, gekocht met hulp van haar ouders. Jitske betaalt 700 euro huur voor een kamer van 18 vierkante meter in het centrum, zonder ramen. Zoeken naar: een twee- of driekamerappartement binnen de ring van Amsterdam. Lees ook: Alleen huis in stad met eigen geld Marit: „Op huizen bieden is een soort Monopolie. Eerst bied je de vraagprijs, in ons geval vaak zo’n drie ton. Als je hoort dat dat niet genoeg is, bied je 310 Binnen een minuut zit je op 320, daarna 330 en je eindigt met 340. „En dan is er altijd iemand die nog meer biedt. Maar goed ook, denken we dan achteraf, want zo geef je in een paar minuten 40.000 euro uit. En we willen niet meegaan in die gekte. „We begonnen iets meer dan een halfjaar geleden met zoeken. Iedereen zei het van tevoren: de huizenmarkt is een gekkenhuis. Laten we het gewoon proberen, dachten we. Die hypotheek was makkelijk, we hebben allebei een contract, dus we hoorden dat we flink wat konden lenen. Maar vervolgens bleek het onmogelijk om een huis te kopen. Zie je een huis op Funda, bel je, kun je alléén bezichtigen op donderdag tussen een en twee uur. Dan moet je dus even snel tussendoor, daarna direct terug naar je werk en ook nog binnen no-time beslissen of je drieënhalve ton ervoor wil geven. „Zonder aankoopmakelaar die de onderhandelingen doet, ben je al helemaal kansloos. Laatst kon onze makelaar niet en stonden we ergens in een luxepand tussen de yuppen. De verkoopmakelaar daar keek dwars door ons heen. Wat ook frustrerend is: mensen die zonder voorbehoud van financiering kopen krijgen voorrang. Hoeveel zijn dat er nou, denk ik dan. Maar we zien het voortdurend. „Mijn familie in Noord-Holland snapt er niks van. Het huis van mijn opa staat te koop voor de prijs waar wij ook voor zoeken. Dáár krijg je een kasteel, in Amsterdam een huis van 50 vierkante meter zonder balkon en met lekkage. „Maar buiten Amsterdam wonen is voor ons echt geen optie. We hebben alles hier: vrienden, werk. En we willen ’s avonds vaak nog even naar de kroeg of naar de film. Inmiddels zouden we genoegen nemen met twee kamers. Dan maar geen studeerkamer. Soms denken we: het lukt toch niet, van al dat spaargeld kunnen we ook gewoon lekker gaan reizen. Maar ja, als we dan terugkomen zal het niet veel beter zijn. En is ons geld nog op ook.”