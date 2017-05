Tijdens dit jubileumjaar is het lopen van de Taag-route populairder dan ooit. Al ver voor 13 mei beginnen pelgrims voor het casino in het Parque das Nações in Lissabon aan de 141,5 kilometer lange Caminho de Tejo, die langs prachtige dijkdorpen via Santarém naar Fátima loopt.

Patricia de Melo Moreira/AFP