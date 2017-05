Grote waardering in heel Europa voor vechtlust van piepjong Ajax

Na de 4-1 thuisoverwinning van Ajax en de goal van Kasper Dolberg in de eerste helft in Lyon leek het tweeluik van Ajax tegen het Franse Olympique Lyon wel beslist. Maar vlak voor rust werd alles ineens anders na twee goals van Lyon snel achter elkaar. Uiteindelijk werd het 3-1 voor de Fransen en kan Ajax zich op gaan maken voor de eerste Europese finale in 21 jaar.

“Ajax kraakt, maar breekt net niet“, schrijft NRC-sportredacteur Bart Hinke over de wedstrijd waarin het tot het eind nagelbijten was. Ook andere (internationale) media schrijven uitgebreid over de veerkracht van het jonge Ajax:

Totaalvoetbal 2.0

De Volkskrant kopt dat Ajax “behalve dartelen ook kan vechten“. Want “met niet te beschrijven strijd bleef Ajax overeind. Iedereen was volledig uitgewoond”. Volgens de krant is het jonge Ajax nu weer terug aan de top:

“Ajax is onder trainer Peter Bosz in internationaal opzicht herboren, met vleugjes Totaalvoetbal 2.0. Iedereen vlat aan, iedereen verdedigt en is in beweging. Spel dat wordt uitgevoerd door een basiselftal van gemiddeld nog geen 23 jaar, dat ruim 20 miljoen euro kostte. Dat is pakweg een been van Paul Pogba, de middenvelder van Manchester United.”

De Telegraaf kopt op de voorpagina met de welbekende chocoladeletters: “Nu de finale”. De opluchting spatte er volgens de krant vanaf nadat “de piepjonge Amsterdammers in Frankrijk maar net stand wisten te houden”. De Telegraaf omschrijft de goal van Dolberg als een “magnifiek wippertje”. Nadat Lyon terugkwam met twee goals vlak voor rust “kreeg Ajax in de tweede helft wel weer wat controle, maar kon de genadeklap niet uitdelen.”

Het AD noemt het bereiken van de finale “een ongekend knappe prestatie van het elftal van Peter Bosz”. De krant begreep de ontlading van Ajax heel goed na de zinderende slotfase:

“Lyon ging, gesteund door het fanatieke thuispubliek, met hart en ziel op zoek naar de 4-1 om een verlenging af te dwingen. Ajax hapte keer op keer naar adem, maar hield uiteindelijk op miraculeuze wijze stand.”

Dolberg kreeg stadion stil

De Franse sportkrant l’Equipe schrijft dat het stadion even helemaal doodstil was na de 0-1 van Dolberg en alleen het gejuich van de 2000 meegereisde Ajax-supporters te horen was. Maar toen het vlak voor rust ineens 2-1 werd voor Lyon ontplofte het stadion en gingen ze met de nodige hoop de kleedkamers in. Maar de drie goals die Lyon scoorde waren niet genoeg om ‘de droom van de finale’ uit te laten komen.

Wel applaudiseerden de moegestreden spelers spelers na afloop voor de hartstochtelijke steun van de 53.000 supporters en een foto daarvan siert ook de voorpagina van deze vrijdag:

Volgens The Daily Mail leek het tweeluik na de goal van Dolberg beslist, omdat Olympique Lyon met 5-1 zou moeten winnen om door te gaan. Maar in de hectische slotfase “wist Ajax op de een of andere manier stand te houden om hun weg naar de Europa League veilig te stellen.”

De BBC schrijft dat Ajax de sterke comeback van Lyon in de terugwedstrijd wist te weerstaan en benadrukt dat Ajax na de laatste competitiewedstrijd komende zondag twaalf dagen heeft om zich voor te bereiden op de finale, terwijl tegenstander Manchester United nog volop aan de bak moet in de Premier League.

De BBC heeft ook een overzicht gemaakt van de onbekende jonge sterren “die geschiedenis maken voor de Nederlandse club”:

“Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar Ajax staat voor het eerst sinds 1996 nog eens in een Europese finale”, schrijft de Vlaamse krant De Standaard. “De Amsterdammers verloren in Lyon met 3-1 nadat ze de heenmatch met 4-1 gewonnen hadden. Nochtans was Ajax op voorsprong gekomen door een goal van Kasper Dolberg, maar verdedigende foutjes en een doldwaze tweede helft deden onze Noorderburen nog bijna de das om.”

Het Duitse Bild schrijft dat alles volgens plan leek te verlopen toen de Deense aanvaller Dolberg de Nederlanders in de 27e minuut op voorsprong bracht. Maar nadat de Fransen met drie goals weer helemaal terug waren gekomen en Viergever rood kreeg redde Ajax het maar net.

De Spaanse sportkrant Marca kopt dat Lyon maar één doelpunt verwijderd was van een wonder. “In negentig minuten voetbal kan veel gebeuren. Je kan een wedstrijd meerdere malen winnen of verliezen.” Volgens Marca werd het ogenschijnlijk al besliste duel door twee verdedigingsfouten van Ajax vlak voor rust ineens weer een wedstrijd.