Foto’s van mensen en dingen die ertoe doen

„Wat een lief en intiem moment!”, werd er geroepen bij de jurering. En: „Het lijkt wel of deze twee op het feest hun eigen feestje aan het vieren zijn. Samen, afgesloten van de rest. Extra mooi geaccentueerd doordat het zwart-wit is.” Julie Blik wint met haar foto de vakjuryprijs van de maand april, met als thema ‘Feest’.

„Dit is op een bar mitswa-feestje in Amsterdam”, vertelt de fotograaf uit Heemstede. „Of eigenlijk een bat mitswa, want het is vanwege een meisje dat twaalf geworden is. Dan ben je als meisje volwassen, volgens het Jodendom. Daar hoort feest bij. Iedereen die binnenkomt begint meteen te dansen, of het nou een kind van drie is of een oma van 95. Vaak de hora, een volksdans: met z’n allen in een kring, hand in hand. Mooi, die saamhorigheid. Heel anders dan bij ons, Nederlanders. Wij zijn geen goede feestvierders; wij lopen maar een beetje te hossen.”

Blik fotografeert inmiddels zo’n dertig jaar, aanvankelijk veel in het buitenland als reisfotograaf, later onder meer bij huwelijken en events. En, bijzonder: bij uitvaarten en mensen die ziek zijn en weten dat ze dood gaan. „Ja, heftig soms. Maar heel mooi en dankbaar om te doen. Het geeft hun troost. En het maakt mij veel bewuster van mijn eigen leven. Hoe ik met mijn familie, mijn vrienden omga. De beslissingen die ik neem. Je gaat anders denken, minder zeuren.”

Auschwitz

Als dochter van een Joodse vader en een Nederlandse moeder is Blik officieel niet Joods. „Vreemd eigenlijk”, vindt ze zelf. „Terwijl ik me er juist heel erg mee verbonden voel.” Daarvan getuigen niet alleen de vele bar mitswa-foto’s die ze maakte, maar bijvoorbeeld ook haar serie van Joodse artsen in Nederland. En van Lenie Boeken, die Auschwitz overleefde. En de nazi-kampen die ze in Polen bezocht.

Facestories

„De laatste twee jaar heb ik het gevoel dat ik echt weer doe waar mijn hart ligt: bij reportages en portretten. Van mensen en dingen die ertoe doen.” Zoals onder meer te zien in het project FACESTORIES, dat Blik momenteel maakt samen met romanschrijfster Ariëlle Kornmehl. „Iedere zondagavond stipt om 20.00 uur zetten we een bijzonder portret op Facebook. Omdat we het mooi vinden. Omdat die mensen het waard zijn. Maar vooral ook om ervan te leren. Om weer terug te gaan naar waar het me allemaal ooit om begon: de emotie vinden in wat ik doe.”

