FBI belooft ‘onafhankelijk’ te blijven opereren

Het ontslag op staande voet van FBI-directeur James Comey, afgelopen dinsdag door president Trump, zal de onafhankelijke koers van de inlichtingendienst niet aantasten. Die boodschap heeft Comeys tijdelijke opvolger, Andrew McCabe, donderdag afgegeven voor de Senaat. McGay vertelde tijdens een hoorzitting dat de FBI zich niet door het Witte Huis zal laten afhouden van onderzoek naar mogelijke Russische betrokkenheid bij de Amerikaanse verkiezingen.

Opvallend aan het optreden van McCabe was verder dat hij het Witte Huis op belangrijke punten tegensprak. De ontslagen Comey had volgens hem wel degelijk veel vertrouwen in de dienst. Het Witte Huis zei deze week dat een gebrek aan vertrouwen in de organisatie mede het einde van Comey inluidde. „Dat is onjuist”, zei McCabe. „Ik kan zeggen dat Comey breedgedragen steun genoot binnen de FBI en dat dat nog altijd het geval is.” En zei hij: „Het was een eer onder hem te dienen”.

McCabe noemde onderzoek naar de vermoedelijke banden tussen Trumps campagneteam en Rusland verder „zeer belangrijk”. Het Witte Huis zei woensdag nog dat het onderzoek een lage prioriteit heeft. McCabe verzekerde de senatoren dat het ontslag van Comey geen gevolgen zal hebben voor dat onderzoek en dat hij geen inmenging duldt van het Witte Huis. Ook zegt hij de regering niet op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. „Je houdt de mensen van de FBI niet tegen bij het najagen van de waarheid.”

Tegenspraak

Niet alleen McCabe, maar ook Trump zelf sprak de officiële lezing van het Witte Huis donderdag tegen. In een interview met tv-zender NBC zei Trump dat het besluit om Comey weg te sturen al had genomen voordat de top van het ministerie van Justitie hem dat adviseerde. „Ik zou hem sowieso ontslaan, ongeacht de aanbeveling.”

Tot dusver was de officiële lezing van het Witte Huis dat een nota van onderminister Rosenstein (Justitie) de aanleiding was voor het ontslag van de FBI-directeur. Rosenstein zou naar aanleiding van publicaties hierover met zijn ontslag hebben gedreigd.

Uitslover

Trump noemde Comey verder „een uitslover en een oude man”, die de FBI „in een grote puinhoop” achterlaat. „Jij weet dat, ik weet dat. Iedereen weet het. Kijk naar hoe de FBI er een jaar geleden voor stond. […] Het is er niet beter op geworden”, zei hij.

Ook zegt Trump in het interview dat Comey hem drie keer heeft verzekerd dat er geen onderzoek naar hem verricht werd. De FBI maakte onlangs openbaar onderzoek te doen naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Het dossier heeft al tot het vertrek geleid van verschillende mensen in Trumps entourage, onder wie de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn. Trump houdt vol dat het ontslag van Comey niets te maken had met het onderzoek naar Russische betrokkenheid bij de verkiezingen. Ook zegt hij niet tegen het onderzoek te zijn. „Als Rusland iets gedaan heeft, dan wil ik dat weten.”