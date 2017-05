Facebook verwijdert pagina’s ‘majesteitsschennis’

Facebook heeft 178 pagina’s met “ongepaste” inhoud over de Thaise koning verwijderd op verzoek van lokale autoriteiten. Facebook moet bovendien voor dinsdag nog 131 pagina’s verwijderen, anders dreigen juridische stappen. Dat melden internationale media op basis van lokale bronnen.

Thaise autoriteiten gaven Facebook in 2015 opdracht om 309 links te verwijderen die majesteitsschennis zouden bevatten. Een groot deel van de pagina’s is inmiddels verwijderd, maar als Facebook de overige 131 niet voor dinsdag offline haalt, doet de Thaise overheid aangifte tegen het bedrijf. Daarnaast moest Facebook deze week een filmpje van koning Maha Vajiralongkorn verwijderen waarin te zien is hoe hij in een geel hemd door een winkelcentrum loopt.

Belediging van het koningshuis is verboden in het Aziatische land. Er staat een celstraf van 15 jaar op. Sinds het leger in 2014 de macht greep, zijn al meer dan 100 mensen opgepakt voor het beledigen of belasteren van de Thaise monarchie.

Het is niet voor het eerst dat Facebook inhoud van de site verwijdert op last van lokale autoriteiten. Eerder werd een volgens Turkse autoriteiten beledigende afbeelding van de profeet Mohammed geblokkeerd. Vorig jaar werd Facebook bekritiseerd nadat het een historische foto van het Vietnamese ‘napalm-meisje’ verwijderde omdat het in strijd zou zijn met de regels van de site. Eerder deze week riep VN-rapporteur van vrijheid van meningsuiting David Kaye in gesprek met Al Jazeera internetbedrijven op niet direct gehoor te geven als overheden inhoud willen blokkeren.

Facebook verwijdert pagina’s als die in strijd zijn met lokale wetgeving, aldus een woordvoerder van het bedrijf tegen Vice News. De site heeft nog niet laten weten of het voor dinsdag de resterende 131 Thaise pagina’s blokkeert.