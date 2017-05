In april was het thema van de NRC Fotowedstrijd 'Feest'. De vakjurypijs gaat naar de inzending van Julie Blik. „Een fotografisch mooi vastgelegd lief, intiem en sfeervol moment”, vindt de jury. De publieksprijs is gewonnen door Elle Custers. Alle favorieten van de vakjury zien? We zetten hieronder de top-10 op een rij. Het thema van de maand mei is 'Vrijheid', insturen kan tot 26 mei, 17:00 uur op nrc.nl/fotowedstrijd