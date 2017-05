Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Correspondent Carolien Roelants las dit artikel dat het aanprijzen zeker waard is. Een heerlijke longread - in één adem uit. Time-journalisten gaan eten bij president Trump.

Macron heeft zijn overwinning niet alleen te danken aan hoogopgeleide blanken, maar ook aan allochtone, grassroots activisten in de ruige wijken, zag redacteur Jacco Hupkens in een video van The New York Times.

Allerlei factoren beïnvloedden de uitkomst van het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk. Denk aan big data, Trumps rijke vrienden en de ‘leave-campagne’. Correspondent Melle Garschagen las in The Guardian hoe de democratie van het VK werd gekaapt.

‘Heus niet te oud’ voor het presidentschap

Correspondent Eva Oude Elferink tipt een interview met Prabowo Subianto (66). De omstreden oud-generaal hint daarin naar zijn kandidatuur voor de Indonesische presidentsverkiezingen in 2019, waar hij heus niet te oud voor is. “Donald Trump is wat, 70 jaar? Duterte was 71. Dus ik houd mijn opties open.”