‘D66 heeft z’n sociale gezicht te weinig laten zien’

D66 is sinds 2014 de grootste partij in Amsterdam. In een soms spijkerhard verlopen campagne onttroonde ze de PvdA en sindsdien bestuurt de partij met de VVD en de SP de stad. De lijsttrekker van 2014 en onbetwiste leider van D66 in Amsterdam, Jan Paternotte, is tussentijds naar de Tweede Kamer overgestapt. Zijn opvolger is de jonge Reinier van Dantzig. Maar over het lokale partijleiderschap beslissen de leden op 29 mei. Drie kandidaten hebben zich gemeld, even divers van afkomst als van opvatting. Zaterdag gaan zij publiekelijk met elkaar in debat. Een ding is al zeker: alle kandidaten willen naar links afbuigen. „We hebben de afgelopen jaren ons sociale gezicht te weinig laten zien.”

Abdeluheb Choho Beni Touzine, 1970 Sinds 2009 lid van D66 Wethouder duurzaamheid, openbare ruimte en groen Sinds een jaar voer ik huiskamergesprekken met partijgenoten, om te peilen wat onder hen leeft. Ruim tweehonderd mensen heb ik tot dusver gesproken. Er is iets gaande, dat voel ik in die gesprekken. Ik beschouw deze lijsttrekkersverkiezing als een ideeënstrijd voor de toekomst van onze partij. Ik wil terug naar onze roots: D66 als een sociaal-liberale partij. In mijn ogen is onze partij doorgeschoten naar het rechts-liberale. We hebben de afgelopen jaren ons sociale gezicht te weinig laten zien. En dat hoor ik terug bij die huiskamergesprekken. Eindelijk, zeggen de mensen, is er iemand die weer eens roept dat D66 sociáál-liberaal moet zijn. Het moment dat ik voor D66 koos, was in de jaren van de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. D66 was een baken van rust. In die dagen werd je identiteit ineens de sleutel tot je hele persoon. Ik stond in de lift op mijn werk – ik was directeur van een grote internationale consultant – en een collega vroeg me: kun jij mij eens uitleggen waarom die Marokkanen zo doen? Hoe komt het dat de multiculturele samenleving is mislukt? Van maatschappelijk bewust werd ik in die dagen politiek bewust. D66 zei tegen mij: het gaat ons om jóú, als individu, je hoeft je niet in bochten te wringen om bij ons te horen. Ruttes oproep ‘je moet meedoen, anders hoor je er niet bij’ heeft partijen als Denk en Artikel 1 vleugels gegeven. Zulke partijen staan lijnrecht tegenover D66, maar ik snap wel waarom jongeren in Amsterdam Nieuw-West erop stemmen. Dat Denk meedoet aan de verkiezingen, betekent dat deze jongeren een stem kregen – en dat is voor hen al heel belangrijk. Het zal het politieke landschap veranderen. Alleen al hun deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen zal invloed hebben op de campagne. Alle partijen moeten zich tot deze stem verhouden. Natuurlijk heb ik in die context mijn achtergrond mee. Ik hoef niet te zoeken naar een manier om contact te leggen met deze jongeren. Ik ben geboren in het Rifgebergte. Mijn ouders konden lezen noch schrijven. Op mijn 22ste ging ik naar Amsterdam, in 1992, en dat vond ik een bevrijding. Ik had wel wat te overwinnen, als Marokkaanse homoseksuele man. Dit is een stad waar je kunt wezen wie je wilt zijn. Als kandidaat zal ik ook de grote sociale onderwerpen omarmen: armoede, werkgelegenheidsbeleid, leefbaarheid, vergroening en verduurzaming. In onze stad leeft ruim 24 procent van de inwoners in armoede. Dat aantal moet omlaag. Vandaar dat bijsturen, of liever: teruggaan naar onze roots. Wij zijn er ook voor de Amsterdammers in Zuidoost, Nieuw-West en Noord. De financiën op orde krijgen – oké, belangrijk. Maar deze tijd vraagt meer om aandacht voor mensen dan om aandacht voor cijfers.

Reinier van Dantzig Amsterdam, 1986 Sinds 2009 lid Fractievoorzitter Eigenaar van drie horecazaken Als ik lijsttrekker word, zul je mij vaker in Amsterdam Nieuw-West zien dan in de Concertgebouwbuurt. Politici hebben de verantwoordelijkheid om naar buiten te gaan, de buurten in. En dan vooral buurten met sociaal-economische problemen. Amsterdamse politici hebben de neiging in het stadhuis te blijven. Het mag allemaal wat barmhartiger, meer met een luisterend oor. De begroting van de stad is op orde, een volgend college heeft meer ruimte voor sociaal beleid. D66 moet eerst sociaal zijn, dan liberaal. Wij mogen trots zijn op de aantrekkingskracht van de stad. Ik wil de drukte niet bagatelliseren, in de binnenstad moeten we de overlast aanpakken: als het aan mij ligt, heffen we bijvoorbeeld toeristenbelasting op huurfietsen. Maar buiten het centrum brengt de drukte ook kansen met zich mee. Laten we de stad groter maken. Zoals we een brug over het IJ krijgen, zo wil ik een brug naar Nieuw-West slaan. Bedrijvigheid is de basis voor werkgelegenheid. Het geld voor de perspectiefbanen van de SP kunnen we beter besteden aan extra scholing, om mensen zelfstandig te laten worden. Ik zou mensen met een uitkering liever inzetten als vrijwilliger. Ja, ik ben meer van het Rotterdamse model, waar ze een tegenprestatie voor je uitkering verlangen. Volgens mij kan 80 procent van de Amsterdammers zonder werk met de juiste hulp en bijscholing een baan vinden. De overige 20 procent redt het daar niet mee, voor hen heb je een sociaal en barmhartig vangnet nodig. In Nieuw-West, Zuidoost en Noord heb ik veel jongeren gesproken die moeite hebben een baan of stageplek te vinden. Wat mij betreft hanteren we zero tolerance voor discriminatie. Dat mag van mij zover gaan dat we contracten opzeggen van bedrijven die discrimineren, of dat we mystery guests inzetten in de horeca. Ik bezit drie horecazaken in Amsterdam, twee samen met mijn vrouw, een met mijn moeder. Daar werken zo’n veertig mensen vast en ’s zomers nog eens zo’n zestig oproepkrachten. Wie goed is, krijgt van mij na een jaar vast loon en een contract. Als werkgever schrik ik wel eens als ik zie hoe hard je moet werken voordat je een leuk bestaan in de stad kunt opbouwen. Ik heb werknemers met schulden die bij mij aankloppen – soms door hun eigen uitgavenpatroon, maar ook door de stijgende woonlasten. Je moet tegenwoordig een zak geld meenemen om in Amsterdam te wonen, of rijke ouders hebben. Ik vind dat verkeerd. Er is een kloof in de stad, maar niet zozeer de kloof tussen degene die cappuccino drinkt en degene die cappuccino zet, zoals ik het wel heb horen zeggen. Als er één groep aan het verdwijnen is uit de stad, is het de middenklasse – en dat zijn geen rijke mensen. Ik wil voorkomen dat Amsterdam een stad wordt van óf arm óf rijk, met niets ertussenin. Gezinnen met een middeninkomen moeten juist hier, ín de stad, meer ruimte krijgen.