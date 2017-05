Burger keert terug ‘in hart politiek’

De verkiezing zondag van Emmanuel Macron tot president van Frankrijk was pas „de eerste akte in de transformatie van de politiek.” Richard Ferrand, secretaris-generaal van Macrons beweging die nu La République En Marche! (LREM) heet, zegt het even voor hij donderdagmiddag de kandidatenlijst voor de parlementsverkiezingen presenteert. „De tweede akte begint nu.”

Op 11 en 18 juni kiest Frankrijk een nieuwe Assemblée. Om zijn plannen te kunnen realiseren heeft Macron daarin een meerderheid nodig. Die timmert hij niet bijeen met leden van de bestaande partijen. Hij hoopt dat de Fransen zijn eigen beweging aan een absolute meerderheid helpen.

In alle 577 kiesdistricten van Frankrijk wilde Macron een eigen kandidaat nomineren, maar dat lijkt nog niet gelukt. Al verscheidene keren werd de bekendmaking van de kandidatenlijst uitgesteld en nu zijn uiteindelijk 428 kandidaten gepresenteerd. Volgende week volgt de rest.

Na een oproep van Macron in januari hadden zich niet minder dan 19.000 belangstellenden aangemeld. Een commissie onder leiding van ex-minister Jean-Paul Delevoye maakte daar een selectie uit aan de hand van strenge criteria.

De verdeling man-vrouw is strikt fiftyfifty. Verder is 52 procent van de kandidaten nooit eerder bij enige verkiezing verkozen geweest: terwijl de Assemblée nu overwegend uit beroepspolitici bestaat, bevat de LREM-lijst in meerderheid politiek onervaren mensen met een gewone professionele carrière. Ferrand spreekt daarom van de „terugkeer van burgers in het hart van de politiek”. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 46 jaar.

Slechts 24 kandidaten zijn nu lid van de Assemblée, vooral namens de Parti Socialiste (PS), zoals Ferrand zelf.

Wie niet op de lijst staat, is Manuel Valls. De oud-premier liet eerder deze week weten dat hij zich wilde aansluiten bij de „presidentiële meerderheid”. Maar terwijl de PS direct een procedure begon om hem uit de partij te zetten, meldde de entourage van Macron geen behoefte te hebben aan „het recyclen” van politici.

Valls, die al jaren geleden de bestaande politieke partijen voor „dood” verklaarde en Macron inhoudelijk steunt, „voldoet niet aan de criteria”, zegt Ferrand ook donderdag nog. Hij heeft al drie termijnen achtereen in het parlement gezeten en „heeft nagelaten zich op de website van de partij aan te melden”, glimlacht Macrons woordvoerder Benjamin Griveaux.

Oplossing voor ex-premier Valls

Maar ondanks de moeizame relaties tussen Macron en Valls is voor de hervormingsgezinde ex-premier een oplossing gevonden: in zijn kiesdistrict in de Parijse banlieue zal LREM geen kandidaat tegenover hem nomineren. Zo zou hij alsnog kunnen terugkeren in het parlement en Macron kunnen steunen. Valls zegt daarmee akkoord te zijn. Ook op een aantal andere strategische plekken zijn nog geen mensen gekandideerd. Dat zijn vooral kiesdistricten van centrum-rechtse Republikeinen die „Macron-compatibel” zijn en waarvan Ferrand hoopt dat ze zich nog bij de partij aansluiten.

Lukt het Macron een meerderheid te krijgen, dan wordt 18 juni bijltjesdag voor de Franse politieke klasse. Hij wil koste wat kost voorkomen dat hij in een situatie van cohabitation belandt. Dan zou een Republikeinse meerderheid hem kunnen dwingen een premier van hun partij aan te stellen. Sinds het verlies van François Fillon in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen is dat de inzet van die partij geworden.

Maar volgens een eerste peiling van onderzoekbureau Elabe zou 52 procent van de Fransen de nieuwe president komende maand een werkbare meerderheid gunnen.