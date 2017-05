Geoffrey Bayldon uit tv-serie Catweazle overleden

De Britse acteur Geoffrey Bayldon is donderdag op 93-jarige leeftijd overleden. Bayldon was in Nederland vooral bekend van zijn rol in de kinderserie Catweazle.

Bayldon vertolkte in die rol de tovenaar Catweazle uit de elfde eeuw, die door een foutje met zijn getover plots in de twintigste eeuw terechtkomt. Van de populaire serie zijn maar 26 afleveringen gemaakt. De NOS zond Catweazle in 1970 en 1971 uit. Later volgden herhalingen.

Na zijn studie aan het Hull College of Architecture, begon Bayldon met acteren aan een theaterschool in Bristol. Het resultaat was dat hij in tal van films en tv-shows figureerde, waaronder in de in 1967 uitgebrachte filmkomedie Casino Royale, een parodie op de James Bond-films.

In het Verenigd Koninkrijk werd hij ook populair door zijn rol als Crowman in Worzel Gummidge. Ook speelde hij rollen in To Sir with Love en The Pink Panther Strikes Again. Bayldon sloeg daarnaast twee keer de hoofdrol af in de bekende Britse sciencefictionserie Doctor Who, maar maakte in 1979 toch zijn debuut in de show. (NRC)

Kijk hier naar het begin van de serie: