Bouwvakker bedolven bij oud stadhuis Woerden

Bij sloopwerkzaamheden aan het oude gemeentehuis in Woerden is vrijdag een bouwvakker bedolven onder een ingestorte betonnen vloer. Het is nog onbekend hoe het slachtoffer er aan toe is. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn er nog niet in geslaagd haar of hem te bereiken en er is nog geen contact geweest.

Op het moment van het ongeluk was het sloopbedrijf bezig met werkzaamheden aan de vloer van de tweede verdieping toen die instortte. De medewerker die bedolven is geraakt, was aan het werk op de eerste verdieping. Ook die etage is bezweken. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de toestand van het dak, dat als enige nog overeind staat. Dat deel van de constructie weegt zo’n zestig ton, en is in verband met de werkzaamheden ingezaagd.

De omgeving van het pand is afgezet, om te voorkomen dat de constructie door trillingen van langsrijdend verkeer verder beschadigd raakt. Zolang de bovenste verdieping niet gestabiliseerd is, kunnen de reddingswerkers niet naar het slachtoffer in het puin op zoek. De Veiligheidsregio verwacht nog zeker tot het eind van de middag bezig te zijn met de werkzaamheden.

Het oude stadhuis van Woerden is in de afgelopen maanden gestript. De planning was dat het gebouw in de komende weken grondig gerenoveerd zou worden. Wat er bij de werkzaamheden mis is gegaan, is onduidelijk.

