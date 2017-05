Binnenkijken bij een appartement met een gouden randje

Styling „Is dit leuk of lelijk?” vroeg kapper en vertaler Zoran Oravec (42) zich af toen hij een kitscherige klok op de rommelmarkt zag. Gelukkig heeft hij zijn eigen stylist, Jana Miklosova (34), die alles een plekje in hun huis in Amsterdam-Noord geeft. „Al duurt het soms twee maanden voor ik het juiste heb gevonden.” Vaker zijn het etsen of schilderijen die Oravec meebrengt. Of hij maakt zelf iets, origami is zijn specialiteit. Miklosova maakt sieraden. Sinds een jaar heeft ze haar eigen merk, Chyba, Slowaaks voor foutje. Die zitten „expres” in elk sieraad dat ze maakt.

Saai Toen het stel van Slowakije naar Nederland verhuisde, waren ze verbaasd over de mooie spullen die hier te koop waren. En wisten: wij willen geen „simpel en saai” Slowaaks interieur. Toch kwamen er Oost-Europese meubels in huis. „Goede tweedehandsspullen bleken uit Hongarije of Slowakije te komen.”

Goud Eigenlijk zouden er alleen strepen op de muur komen, maar toen Miklosova eenmaal bezig was, kwamen ze ook op het plafond. „Alleen de badkamer heeft witte muren.” Boven hun bed plakten ze een fresco van bloemetjesbehang.

Boekenkast Op de grond, tegen de muur en op tafel . Overal liggen boeken van Oravecs Hviezdoslavova kniznica-verzameling. „Slowaakse literatuurklassiekers.” Hij wil ze alle 320 verzamelen – hij heeft er nu 250. „Maar dan moet er écht een boekenkast komen.”

Van IKEA? „De diepe lijstjes voor Zorans origami.”

Meenemen bij brand? „Het schilderij boven de werkbank.”