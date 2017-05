Architectuurprijs voor renovatie Bijlmerflat Kleiburg

De Europese prijs voor hedendaagse architectuur gaat dit jaar naar de renovatie van de Kleiburg, een flat in de Amsterdamse Bijlmer. De twee Nederlandse architectenbureau’s NL Architects en XVW architectuur krijgen de Mies van der Rohe Award. Dat is op vrijdag door de de organisatie en de Europese Commissie bekendgemaakt in Brussel.

De architectenbureau’s krijgen de award voor de “innovatieve renovatie”. In totaal waren er 356 projecten genomineerd. Aan de tweejaarlijkse prijs is 60.000 euro verbonden. De prijs wordt op 26 mei uitgereikt in Barcelona.

De prijs voor opkomende architect gaat naar de Brusselse architectenbureaus MSA/V+ voor vijf sociale woningen aan de noordkant van de Brusselse hoofdstad.

Flat gered van de sloopkogel

De honingraatflat met vijfhonderd woningen in Amsterdam-Zuidoost stond op het punt om gesloopt te worden. Het werd uiteindelijk gered van de sloopkogel door het Consortium DeFlat door er een ‘klusflat’ van te maken. De bewoners mochten zelf hun woningen afbouwen. In de flat is onder meer een klooster gevestigd waar ook bier wordt gebrouwen.

De jury waardeert de renovatie van de Kleiburg omdat het “project het resultaat is van de gezamelijke inspanning van veel mensen”. Daarnaast toont het belang van de renovatie van oude gebouwen.

“De Kleiburg helpt ons om ons een nieuw soort architectonisch project in te denken dat voldoet aan de veranderende huishoudens en levensstijlen van de eenentwintigste eeuw. In deze zoektocht is de opleving van oude gebouwen net zo belangrijk als experimenteren met nieuwe bouwvormen, die nog niet eerder getest zijn, als ook het radicaal ombouwen van bestaande gebouwen.”

De Mies van der Rohe Award, vernoemd naar de beroemde moderne Duits-Amerikaanse architect, werd in 1987 ingesteld om vernieuwende ideeën van Europese architecten te huldigen. Architect Rem Koolhaas was in 2005 de laatste Nederlandse winnaar met zijn ontwerp van de Nederlandse ambassade in Berlijn.