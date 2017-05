Apple heeft geld genoeg, maar weinig nieuwe ideeën

Wat moet Apple doen met de enorme berg geld die het in bezit heeft? Die vraag borrelt telkens op als de techgigant zijn kwartaalcijfers bekend heeft gemaakt.

Onderzoeksbureaus produceren graag lijstjes met spraakmakende miljardenbedrijven die Apple zou kunnen kopen, zoals Netflix, Disney of Tesla. Zulke opsommingen prikkelen de fantasie, in de praktijk heeft Apple de voorkeur voor kleinere overnames. Zoals die van deze week: de Finse start-up Beddit, dat een apparaatje maakt om je slaappatroon en snurkgedrag te registreren.

Wat Apple voor Beddit betaalt, is onbekend. De overname zal in ieder geval geen deuk slaan in de kaspositie van 257 miljard dollar (237 miljard euro). Meer dan het hele Finse bruto binnenlands product bij elkaar.

De term ‘in kas’ suggereert dat het geld ergens in een la voor het grijpen ligt. 94 procent van Apples kapitaal is geparkeerd in het buitenland (daar komt tweederde van de omzet vandaan). Apple stopt het in langlopende beleggingen die zelf ook weer winst opleveren.

Buitenlands geld gebruiken voor Amerikaanse overnames is geen optie; Apple betaalt 40 procent belasting zodra het kapitaal repatrieert.

Het liefst doet Apple niets met zijn geld, tenzij het belastingklimaat in de VS verandert. Om president Trump gunstig te stemmen beloofde Apple-topman Tim Cook een miljard dollar te steken in Amerikaanse fabrieken. „Amerikaans geld, dat we moeten lenen”, aldus Cook. Apple leent ook op de obligatiemarkt om geld aan aandeelhouders terug te geven – in totaal krijgen beleggers tot maart 2019 300 miljard uitgekeerd.

Techniek en talent

Grote overnames passen niet in de traditie van Apple. Heel anders dan concurrenten Microsoft en Alphabet/Google (respectievelijk 126 en 92 miljard dollar in kas). Google kocht Nest (3,2 miljard) en Motorola (12,5 miljard), Microsoft betaalde vorig jaar 26 miljard voor LinkedIn.

Apple koopt meestal kleine bedrijfjes om hun technologie en talent in te kapselen. Eén uitzondering: koptelefoonmaker Beats, wiens muziekdienst de basis vormde van Apple Music, kostte 3 miljard dollar.

Apple leunt vrijwel volledig op de iPhone. De telefoon is een krachtig distributiemiddel voor nieuwe diensten, maar de groeiende afhankelijkheid van één apparaat maakt Apple ook kwetsbaar. Er worden veel minder iPads verkocht; de iPhone wordt minder vaak vernieuwd wegens verzadiging van de smartphonemarkt. De Apple Watch, wel een nieuwe gadget, werd geen doorslaand succes. Begin juni presenteert Apple zijn nieuwe producten op ontwikkelaarsconferentie WWDC. De ruimte voor nieuwe ideeën is na het overlijden van oprichter Steve Jobs beperkt; Apple heeft te veel te verliezen en zolang de iPhone goed (genoeg) verkoopt lijkt er geen ruimte meer voor grote gokken.

Apple raakt zijn rol als toonaangevend vernieuwer kwijt. Time publiceerde onlangs een lijst met invloedrijke mensen in de technologiesector en daar belandde Tim Cook achter durfallen als Jeff Bezos (Amazon) en Elon Musk (Tesla, SpaceX). Eén detail liet Time achterwege: Amazon maakt amper winst, Tesla lijdt verlies. En bij Apple groeien de bomen voorlopig nog tot in de hemel.

