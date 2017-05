Amsterdamse D66-kandidaten vinden dat hun partij te rechts is geworden

D66 is „doorgeschoten naar het rechts-liberale”. Dat zegt de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho, die de partij in de hoofdstad wil leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. „We hebben de afgelopen jaren ons sociale gezicht te weinig laten zien”, zegt Choho in een interview met NRC.

D66, sinds 2014 de grootste partij in Amsterdam, staat daar voor een bijzondere krachtmeting: drie kandidaten strijden om het lijsttrekkerschap. Het gaat om wethouder Choho, fractieleider Reinier van Dantzig en raadslid Dehlia Timman. Op 29 mei kiezen de leden de opvolger van Jan Paternotte, de lokale leider die de raad verruilde voor de Tweede Kamer.

„Ik beschouw deze lijsttrekkersverkiezing als een ideeënstrijd voor de toekomst van onze partij”, zegt wethouder Choho. Hij heeft op Facebook een videoboodschap van oud-partijleider Jan Terlouw geplaatst, die Choho’s kandidatuur ondersteunt. „Veel mensen voelen zich er niet meer bij horen, en dat is verkeerd”, zegt Terlouw. „We zijn een sociáál-liberale partij en allebei die aspecten zijn even belangrijk.”

Hoe dan ook zal de partij in Amsterdam linksaf slaan. Alledrie de kandidaten voor het lijsttrekkerschap zeggen een socialer beleid voor te staan. „Het mag allemaal wel wat barmhartigermeer met een luisterend oor”, zegt Reinier van Dantzig. „De begroting van de stad is op orde, een volgend college heeft meer ruimte voor sociaal beleid.”

Ook de derde kandidaat, Dehlia Timman, wil een socialere koers. Landelijk heeft de partij zich geprofileerd „op de wietwet en op het zelfgekozen levenseinde”, zegt Timman. „Voor mij is onderwijs het speerpunt.” Bij de raadsverkiezingen van 2014 was de D66-slogan ‘Het begint met onderwijs’. „Voor de partijleiding hier en in Den Haag betekende dat: we geven de scholen geld om het onderwijs te verbeteren en dan heeft iedereen toch meer kansen? Zo werkt het niet, kijk maar naar de kinderen in Zuidoost”, zegt ze met een verwijzing naar een van de armste wijken van de stad.

Bij de verkiezingen van 2014 boekte D66 in Amsterdam een historische overwinning op de PvdA. Paternotte had in de campagne met succes PvdA-lijsttrekker Pieter Hilhorst aangevallen, die als wethouder financiën een zwakke indruk maakte. D66 zette onder meer in op de aflossing van schulden en kreeg met Udo Kock een wethouder financiën die een streng begrotingsbeleid invoerde. Zijn collega Choho zegt nu: „De financiën op orde krijgen – oké, belangrijk. Maar deze tijd vraagt meer om aandacht voor mensen dan om aandacht voor cijfers.”