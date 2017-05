Albert Heijn berispt voor leeftijdsdiscriminatie

Supermarktketen Albert Heijn maakt zich bij het werven van personeel schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens (CRM) dinsdag geoordeeld. De uitspraak werd vrijdag openbaar gemaakt.

Albert Heijn schrijft bij vacatures dikwijls dat de voorkeur uitgaat naar scholieren of studenten. Dat is een probleem, vindt het CRM:

Er wordt op grond van leeftijd gediscrimineerd doordat in de vacatures wordt aangegeven dat de voorkeur wordt gegeven aan scholieren en/of studenten. Het overgrote deel van de scholieren en studenten is jong (tussen 12 en 30 jaar), waardoor met name oudere personen worden uitgesloten.

Vacatures speciaal gericht op jongeren zijn toegestaan wanneer bedrijven zogeheten hulpkrachten zoeken. Zij vervullen eenvoudige functies, en werken minder dan twaalf uur per week. Volgens het CRM houdt Albert Heijn zich echter niet aan die stelregel: sommige vacatures gericht op jongeren zijn voor meer dan twaalf uur, en vereisen ervaring.

Toezichthouder

De uitspraak van het CRM verplicht Albert Heijn nergens toe. Het College is een toezichthouder en heeft niet de bevoegdheid om straf- of bestuursrechtelijke sancties op te leggen. Albert Heijn laat NRC weten “de uitspraak van het College goed te gaan bestuderen en daarop passende maatregelen te nemen”. Het concern “gaat daarmee snel aan de slag”.

Het CRM oordeelde al eerder dat er bij Albert Heijn sprake was van leeftijdsdiscriminatie. Een 23-jarige caissière diende eind 2015 een klacht in bij het College. Zij had geen contractverlenging gekregen, maar twee achttienjarige collega’s wel. Van een leidinggevende kreeg ze te horen dat leeftijd de reden was voor dat besluit.