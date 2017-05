12-jarige jongen mag chemotherapie weigeren

Een 12-jarige jongen die is geopereerd aan een hersentumor hoeft tegen zijn zin geen chemokuur te ondergaan. Dat heeft de kortgedingrechter in Alkmaar vrijdagochtend besloten. De vader wilde via een kort geding afdwingen dat de gezinsvoogd van de jongen, Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers uit Alkmaar, alsnog vervangende toestemming zou geven voor behandeling.

De zaak draait om de 12-jarige David die een hersentumor had en onlangs in het AMC is geopereerd en bestraald. Met een vervolgbehandeling met chemo heeft hij 75 tot 80 procent overlevingskans en zonder chemokuur 50 procent, volgens de dagvaarding. Maar de jongen wil de vervolgbehandeling niet omdat hij lijdt onder zijn ziekte en opziet tegen de bijwerkingen.

Vertrouwen in alternatieve genezing

De ouders van de jongen zijn jaren geleden gescheiden en David woont bij zijn moeder. Zij heeft vertrouwen in alternatieve genezing en wilde aanvankelijk niet meewerken met de eerste behandeling na de operatie. De jongen is hierop tijdelijk uit huis geplaatst en onder toezicht gesteld van de gezingsvoogd. Later heeft de moeder haar medewerking aan verdere behandeling toegezegd.

De rechter begrijpt de “vraagtekens” van de vader, maar ziet geen wettelijke ruimte om Davids wens niet te respecteren. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar met een “weloverwogen wens” mogen zelf besluiten over hun behandeling, volgens een uitzondering in de wet. “Ook in levensbedreigende situaties” moet worden gerespecteerd dat deze beslissing door een kind wordt genomen, volgens de rechter.

Te emotioneel

In december oordeelde een psychiater dat David te emotioneel was om zelf te kunnen oordelen. David heeft op 24 februari tegen zijn gezinsvoogd en zijn arts gezegd dat hij geen behandeling wil. Ook heeft hij een brief aan de kinderrechter geschreven. Dit was aanleiding om een tweede onderzoek door een andere psychiater te laten doen waarbij is vastgesteld dat de jongen nu wel “100 procent wilsbekwaam” is. “Hij is niet depressief, heeft een sterke wil om te leven, maar kan ook nadenken over de dood”, staat in het tweede onderzoeksrapport.

De vader heeft hier grote moeite mee en denkt dat Davids moeder hem niet voldoende stimuleert om de behandeling te ondergaan. Volgens het medische protocol had de vervolgbehandeling eigenlijk uiterlijk 21 maart moeten beginnen. Deskundigen noemen de zaak zeer uitzonderlijk, omdat ouders en kinderen in overleg met artsen doorgaans tot een oplossing kunnen komen.

Het kort geding is eind april aanvankelijk achter gesloten deuren behandeld, maar kreeg landelijke media-aandacht. Beide ouders zijn terughoudend naar media om hun kinderen en omgeving te beschermen, maar willen morgen voor één keer over de zaak vertellen in deze krant wegens de maatschappelijke discussie.